iQOO 12: Indiens første smartphone med Snapdragon 8 Gen 3-chipsæt

By

Den længe ventede iQOO 12 er ved at forberede sin lancering i Indien den 12. december. Som efterfølgeren til iQOO 11 er denne smartphone sat til at revolutionere det indiske marked som den første enhed med det kraftfulde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-chipsæt.

Med sin nylige lancering i Kina har iQOO 12 allerede fanget teknikentusiasternes opmærksomhed. Med en fantastisk 6.78-tommer skærm leverer telefonen skarpe billeder med en imponerende opløsning på 1,260×2,800 pixels. Med en jævn 144Hz opdateringshastighed og HDR10+-understøttelse kan brugerne forvente en forbedret seeroplevelse.

Kameraopsætningen på iQOO 12 er intet mindre end imponerende. Med et 50-megapixel hovedkamera, et 64-megapixel teleobjektiv med 100x digital zoom og et 50-megapixel ultra-vidvinkelobjektiv, kan brugerne fange alle indviklede detaljer med præcision. Derudover er telefonen udstyret med et 16-megapixel frontkamera til fantastiske selfies og videoopkald.

Opbevaringsmæssigt tilbyder iQOO 12 utrolige 1 TB lagerplads, hvilket giver brugerne mulighed for at gemme alle deres data uden nogen begrænsninger. Tilslutningsmuligheder og sensorer er på niveau med den avancerede iQOO 12 Pro-model, hvilket sikrer problemfri brug og bekvemmelighed. Telefonen har også en fingeraftrykssensor på skærmen og understøtter ansigtslås for ekstra sikkerhed.

For at holde trit med moderne brugeres krav er iQOO 12 udstyret med et robust 5,000 mAh batteri. Derudover understøtter den superhurtig 120W opladning, så brugerne kan oplade telefonen på ingen tid.

Prismæssigt tilbyder iQOO 12 forskellige konfigurationer. Basismodellen med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads starter ved en pris på 3,999 CNY (cirka 45,000 Rs.). 16 GB RAM + 512 GB lagerversionen er prissat til CNY 4,299 (omkring Rs. 50,000), og top-of-the-line 16 GB RAM + 1 TB lagervariant vil koste CNY 4,699 (ca. Rs. 53,000). Telefonen vil være tilgængelig for forudbestillinger i Kina, med salg fra den 14. november.

Gør dig klar, da iQOO 12-serien er klar til at gøre sit store indtog på det indiske marked den 12. december. Vær forberedt på at opleve kraften og innovationen i Snapdragon 8 Gen 3-chipsættet i Indien for første gang.

FAQ:

Q: Hvilket chipsæt har iQOO 12?

A: iQOO 12 er den første smartphone i Indien med Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-chipsættet.

Q: Hvad er prisen på iQOO 12?

A: Prisen for iQOO 12 starter fra 3,999 CNY (cirka 45,000 Rs.) for basismodellen med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads.

Sp.: Understøtter iQOO 12 hurtig opladning?

A: Ja, iQOO 12 understøtter superhurtig 120W opladning.

Q: Hvornår vil iQOO 12 blive lanceret i Indien?

A: iQOO 12 er planlagt til at blive lanceret i Indien den 12. december.