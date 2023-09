Apple frigiver iPhone 15 med opgraderinger og forhøjede priser

Apple er klar til at lancere sin nyeste smartphone, iPhone 15, på tirsdag. Analytikere forudser, at den nye model vil komme med forskellige opgraderinger, men også forhøjede priser for visse versioner. Udover iPhone 15 forventes Apple også at afsløre nye versioner af Apple Watch og AirPods.

Ifølge rapporter vil iPhone 15 have et forbedret kamera og en USB-C-opladningsport. Mens priserne på standard iPhone 15 og iPhone 15 Plus forbliver uændrede, forventes topmodellerne, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, at se en betydelig prisstigning. iPhone 15 Pro kan se en prisstigning på op til $100, hvilket bringer dens samlede pris til $1,099, mens iPhone 15 Pro Max kan se et hop på op til $200, hvilket når en pris på $1,299.

De dyrere versioner af iPhone 15 vil tilbyde udvidet lagerplads, længere batterilevetid, hurtigere dataoverførselshastigheder og titanium rammer. Apple håber at drive forbrugerne hen imod disse dyrere muligheder. Pro-modellerne vil også køre på den nye A17 Bionic chipset-processor.

Alle versioner af iPhone 15 vil inkludere en USB-C-opladningsport, der giver fleksibilitet til forbrugere, der foretrækker ikke-Apple-opladere. En anden ny funktion er Dynamic Island, en sektion øverst på skærmen, der leverer advarsler eller statusopdateringer.

Apples administrerende direktør, Tim Cook, har udtalt, at iPhone er blevet en integreret del af folks liv, da den gemmer vigtig information som sundheds- og bankdata og bruges til betalinger. På trods af dette har Apple stået over for en langvarig nedgang i iPhone-salget, som det ses i den seneste indtjeningsrapport, hvor iPhone-omsætningen faldt 2.4% sammenlignet med samme periode året før.

Annonceringen af ​​iPhone 15 finder sted tirsdag kl. 1:22 ET og kan ses online på Apples hjemmeside. Den nye iPhone forventes at komme til salg omkring den XNUMX. september.

kilder:

- Bloomberg

– ABC News