Apple rygtes at tilbyde op til 8 GB RAM til iPhone 15 Pro-modeller

By

Ifølge de seneste rygter planlægger Apple muligvis at tilbyde op til 8 GB RAM til sine iPhone 15 Pro-modeller. Selvom der ikke vil være nogen ændringer i de interne lagerkonfigurationer, vil kunderne stadig have en række muligheder at vælge imellem.

Rapporter tyder på, at Apple har testet de eksisterende lagringsmuligheder for den nye iPhone-serie, hvilket betyder, at den tidligere rygtede 2TB-mulighed ikke vil være tilgængelig. I stedet kan kunderne vælge mellem 128 GB, 256 GB, 512 GB og 1 TB.

Selvom det ikke er klart, hvilken specifik model der får RAM-boostet, er det blevet nævnt, at Apple testede både 6GB og 8GB LPDDR5 DRAM. Spekulationer tyder på, at de forskellige RAM-muligheder kan være baseret på den valgte lagerkapacitet, svarende til hvordan det fungerer med iPad Pro.

Med hensyn til leverandører siges Apple at arbejde med producenter som Samsung, Micron og SK Hynix for RAM. Disse virksomheder er også potentielle leverandører til opbevaring sammen med Western Digital og Kioxia.

Efterhånden som den officielle meddelelse om iPhone 15-serien nærmer sig, bliver det interessant at se, om disse rygter holder stik. Apple-fans venter spændt på afsløringen af ​​de nye enheder og bekræftelsen af ​​deres specifikationer.

kilder:

– Kildeartikeltitel: *”A17 kunne have 8 GB RAM”*

– Kilde: AppleInsider