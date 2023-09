Apple tilbyder Made-in-India iPhone-modeller på lanceringsdagen

By

Apple har taget et væsentligt skridt i udvidelsen af ​​sin forsyningskædeinfrastruktur ud over Kina ved at sælge nye fremstillede i Indien iPhone-modeller på lanceringsdagen. Mens Apple har fremstillet iPhones i Indien i nogen tid, har produktionsplanerne typisk haltet bagefter de primære montagefaciliteter i Kina. Imidlertid er tidsforskellen mellem tilgængeligheden af ​​indisk fremstillede iPhone-modeller og deres lancering i september gradvist blevet reduceret gennem årene. Sidste år var Made-in-India iPhone 14-modeller tilgængelige i forsyningskæden kun omkring seks til otte uger efter deres debut.

I år fortsætter tendensen, da iPhone 15 vil være første gang en Indien-produceret nyeste generation af Apple-enhed er tilgængelig på den første salgsdag. Produktionen af ​​iPhone 15-enheder i Indien begyndte i begyndelsen af ​​august. Det skal dog bemærkes, at mens de indiske fabrikker producerer iPhone 15 og iPhone 15 Plus, er samlingen af ​​de mest premium iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max-modeller stadig afhængig af Kina.

Ikke desto mindre er tilgængeligheden af ​​Made-in-India iPhone 15-enheder ved lanceringen et væsentligt skridt hen imod Apples langsigtede planer om at reducere afhængigheden af ​​Kina til fremstilling. I øjeblikket tegner Apple-leverandører i Indien sig for cirka 7 % af det samlede antal iPhones, der fremstilles på verdensplan.

