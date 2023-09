Apple lancerer iPhone 15-serien

Apple er klar til at lancere sin nyeste smartphone-serie, iPhone 15, i denne uge. Lanceringsbegivenheden, kaldet "Vendorlast", er planlagt til tirsdag aften (indisk tid) kl. 10:30. Virksomheden forventes at annoncere udgivelsesdatoen og priserne på iPhone 15-serien under begivenheden. Det rygtes, at iPhone 15-serien har en Type-C-opladningsport, der ligner Android-smartphones. Det forventes også at have forbedrede kamerafunktioner.

Ud over disse funktioner vil iPhone 15-serien også være kompatibel med AirPods og Apple Watches. Mange Apple-produkter forventes at blive lanceret sammen med iPhone 15-serien.

Lanceringsdato og prisfastsættelse

Lanceringsbegivenheden for iPhone 15 er planlagt til den 12. september kl. 10:30 (indisk tid). Prisen på iPhone 15-serien forventes at være $100 højere end tidligere modeller. Selskabet har dog ikke bekræftet denne prisstigning. Det forventes også, at priserne på andre iPhone-serier vil falde som følge heraf.

Grundmodellen af ​​iPhone 15 rygtes at starte ved $899 eller 90,000 INR. Prisen på iPhone 15 Plus kan starte ved $999.

Nye funktioner

Basismodellen af ​​iPhone 15 vil have en 6.1-tommer skærm og 128 GB lagerplads. iPhone 15 vil også have en 6.7-tommer skærm og forbedret batterilevetid. Den vil blive drevet af A17 Bionic-chippen. Telefonen forventes også at modtage softwareopgraderinger såsom Titanium Edge og Max Persicope Telephoto-objektiv.

Hvor kan man se lanceringsbegivenheden

iPhone 15-lanceringsbegivenheden kan ses gratis på Apple TV og Apples officielle YouTube-kanal. Livestreaminglinket til "Wonderlust"-begivenheden er tilgængeligt på https://www.youtube.com/watch?v=ZiP1l7jlIIA. Hold dig opdateret for de seneste opdateringer!

