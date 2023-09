Apple Event 2023: Lancering af iPhone 15-serien og Apple Watch Series 9

By

Apple Event 2023 har fanget opmærksomheden hos mennesker over hele verden, især Apple-fans og dem, der er interesserede i at købe en ny iPhone. Under denne begivenhed vil Apple lancere sin længe ventede iPhone 15-serie og den seneste iteration af sit Apple Watch, Series 9.

Ifølge rapporter vil iPhone 15 være tilgængelig i Indien umiddelbart efter dens globale lancering. Dette er en væsentlig afvigelse fra tidligere lanceringsstrategier, hvor iPhone-salg i Indien startede meget senere end den globale udgivelse. Bloomberg, der citerer pålidelige kilder, afslørede, at monteringen af ​​iPhone 15 finder sted i Indien, hvilket muliggør en hurtig tilgængelighed af denne model i landet.

Det er dog stadig uklart, om alle varianter, inklusive iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus og iPhone Pro Max, vil være umiddelbart tilgængelige i Indien. Historisk set har Pro-varianterne debuteret i Indien lidt senere, og deres samling finder ikke sted i landet.

Apple Event 2023 begynder klokken 10:30 indisk standardtid. Seere kan se live-begivenheden på Apples officielle hjemmeside og YouTube. Begivenheden vil blive livestreamet direkte fra Apple Park, virksomhedens hovedkvarter. Vi vil også levere live-opdateringer på vores hjemmeside, der holder dig orienteret om de seneste funktioner og meddelelser vedrørende iPhone 15 og andre produkter.

Kilder: Bloomberg