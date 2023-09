Apple Event: iPhone 15 Start og skift fra Lightning til USB-C

Apple er indstillet på at komme med en stor meddelelse ved sin kommende begivenhed, og afsløre den meget ventede iPhone 15. En af de største ændringer, der forventes med denne nye model, er skiftet fra Lightning-porten til USB-C-porten. Selvom denne ændring kan begejstre dem, der leder efter enhedskonsolidering, vil den sandsynligvis frustrere brugere, der bliver nødt til at investere i nye kabler.

Ved siden af ​​iPhone 15 og 15 Pro forventes Apple også at introducere de nyeste versioner af deres populære smartwatch, herunder Apple Watch Series 9 og Apple Watch Ultra 2. Disse opdateringer forventes at fokusere på interne forbedringer frem for drastiske designændringer.

Ud over de nye enheder rygtes det, at Apple afslører en række tilbehør lavet af mere bæredygtige materialer. Der kan også være opdateringer til AirPods Pro-coveret, der overfører det til USB-C-forbindelse.

Begivenheden, der er planlagt til at begynde kl. 1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT, vil blive livestreamet på Apples YouTube-kanal. Deltagere i den personlige præsentation vil sandsynligvis modtage information lidt før den streamede version. For at holde dig opdateret på de seneste nyheder og detaljer, følg med i live-rapportering fra Apples begivenhedsteam, inklusive fotos og videoer.

