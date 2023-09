Apples begivenhed i september afslører opdateringer til iPhone, AirPods og Apple Watch

Under Apples meget ventede begivenhed den 12. september var fokus primært på lanceringen af ​​den nye iPhone 15. Apple afslørede dog også opdateringer til andre produkter, herunder AirPods og Apple Watch-serien.

En af de store opdateringer, der rygtes om at komme med iPhone 15-serien, er tilføjelsen af ​​USB-C. Det betyder, at de nye iPhones endelig skifter til den meget brugte USB-C-standard, der erstatter Apples proprietære Lightning-stik. Denne ændring er i overensstemmelse med EU's kommende regler. iPhone 15 er prissat fra $799 for en 128GB-model, mens iPhone 15 Plus starter ved $899 for en 128GB-version.

Ud over iPhone-opdateringerne annoncerede Apple, at AirPods Pro nu kommer med et USB-C-opladningsetui. Dette stemmer overens med Apples gradvise skift i retning af at bruge USB-C-stikket på tværs af sine enheder, inklusive Mac, iPad og tilbehør som Apple TV 4K-fjernbetjeningen. Apple introducerede også et revideret par af sine kablede EarPods, der inkluderer USB-C.

Apple Watch-serien modtog også nogle opdateringer, med rygter, der tyder på et mørkere titanium cover til flagskibet Watch Ultra 2 og en opdateret S9-chip til Watch Series 9. Apple fremviste nye FineWoven-bånd lavet af et blødt stofmateriale kaldet microtwill. Disse bånd vil være tilgængelige i forskellige farver og tjene som en erstatning for de faldende kvalitetslædertilbud.

Samlet set viste Apples begivenhed i september en række opdateringer og nye funktioner til deres produkter. Fra tilføjelsen af ​​USB-C til iPhone 15-serien til introduktionen af ​​FineWoven-bånd til Apple Watch, fortsætter Apple med at innovere og forbedre sine enheder.

Definitioner:

– USB-C: En universel stikstandard, der giver mulighed for opladning, dataoverførsel og lyd/video-output.

– Lightning-stik: Apples proprietære stik, der bruges til opladning og dataoverførsel på Apple-enheder.

– FineWoven: Et blødt stofmateriale introduceret af Apple som erstatning for læder på Apple Watch-remme og iPhone-covers.

