Intel frigiver grafikdriveropdatering til Starfield-spillere

Intel har udrullet en ny grafikdriver, version 31.0.101.4672, specielt designet til brugere af deres Arc A-Series og Iris Xe GPU'er, som spiller det længe ventede spil Starfield. Denne opdatering løser adskillige problemer, som spillere er stødt på, herunder hurtigere indlæsningstider, forbedret stabilitet og reducerede visuelle artefakter.

Efter lanceringen af ​​Starfield i tidlig adgang stod ejere af Intel Arc-grafikkort over for adskillige fejl og fejl, der skæmmede deres spiloplevelse. Nogle af disse problemer var særligt mærkbare, såsom at spillet ikke lancerede eller gik ned kort efter lanceringen. Tidligere var det overraskende, at Intel ikke havde en spilklar driver klar til denne længe ventede titel, i betragtning af deres track record med at levere opdaterede drivere og optimeringer.

Der blev dog frigivet en beta-driveropdatering for et par dage siden, hvilket giver Arc GPU-brugere mulighed for endelig at dykke ned i spillet, om end i dets tidlige adgangsstadie. Intel har bekræftet, at denne beta-driver vil gennemgå yderligere forfining og tuning for at sikre optimal ydeevne.

Den seneste grafikdriver, 31.0.101.4672 WHQL, løser adskillige specifikke problemer relateret til Starfield, herunder betydelig reduktion i spillets indlæsningstider, stabilitetsforbedringer og rettelser til teksturkorruption og sceneflimmer.

På trods af disse rettelser er der stadig kendte problemer i spillet, som Intel arbejder aktivt på, såsom applikationsustabilitet i visse områder, teksturflimmer på lyskilder og lav teksturdetaljer på specifikke objekter. Intel løser også problemer med andre softwaretitler, herunder Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI og Adobe After Effects.

Desuden undersøger Intel uforklarlige stigninger i blæserhastighed for Arc GPU'er. Spillere bør fortsætte med at vælge de høje forudindstillede eller lavere indstillinger for den bedste stabilitet.

For en omfattende analyse af Starfields ydeevne på forskellige grafikkort udgivet fra 2017 til i dag, se vores Starfield PC Performance guide.

kilder:

– Intel Graphics Driver 31.0.101.4672 Release Notes (PDF)

