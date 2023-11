Insta360 Ace-kameraer: En ny generation af actionkameraer

Insta360 har for nylig udgivet sin seneste serie af actionkameraer, Ace-serien, der tilbyder spændende nye funktioner til både vloggere og eventyrentusiaster. Disse kameraer, inspireret af den populære GoPro Hero-serie, kommer med en unik flip-skærm, der gør det nemmere end nogensinde før at indramme billeder og optage vlogs. Ace-serien fås i to modeller: det almindelige Ace-kamera, der starter ved $379.99 og flagskibet Ace Pro-versionen til $449.99, udstyret med Leica-optik og enestående ydeevne i svagt lys.

Standard Ace-kameraet har en 1/2-tommer billedsensor, der gør det muligt at optage i højkvalitets 6K med 30 billeder i sekundet. Begge modeller kan optage utrolige 4K-optagelser med en høj hastighed på 120 billeder i sekundet og tage fantastiske 48 MP-billeder. Med Ace-kameraernes nye fem nanometer AI-chips, forbedrer funktioner som PureVideo ydeevne i svagt lys ved at forringe optagelser i realtid, hvilket resulterer i klare og sprøde videoer.

Det, der adskiller Ace-kameraerne, er deres innovative flippy-skærm. I modsætning til de små frontskærme på andre actionkameraer introducerer Ace-serien en stor 2.4-tommer berøringsskærm bagpå, der kan vippes op for bedre synlighed under optagelse. Denne funktion hjælper ikke kun med præcis indramning, men reagerer også på håndbevægelser, hvilket giver mulighed for håndfri optagelse og gør den perfekt til at fange TikTok-danseforestillinger.

Derudover tilbyder Ace-kameraerne en række praktiske funktioner til at forbedre brugeroplevelsen. Brugere kan pause videooptagelser uden at bryde klippet, annullere aktive optagelser med et enkelt tryk på en knap og skifte billedformat efter optagelse for mere fleksibilitet i videoredigering. AI Highlights Assistant-funktionen sparer tid ved automatisk at identificere og klippe actionbilleder fra store videooptagelser, og AI Warp-funktionen genererer brugerdefinerede effekter baseret på prompter.

Tilslutningsmulighederne for Ace-kameraerne er lige så imponerende. De kan problemfrit forbindes med Apple Watches og Garmin-enheder, hvilket muliggør overlejring af GPS-data såsom højde og hastighed på videooptagelser. Denne funktion er især nyttig for udendørsentusiaster, der ønsker at dokumentere deres eventyr med nøjagtige data og styre kameraet fra deres håndled.

Med et vandtæt design er Ace-kameraerne perfekte til at fange undervandsøjeblikke, med evnen til at dykke op til 33 fod uden ekstra tilbehør. Til mere ekstreme undervandsaktiviteter giver et Dive Case-tilbehør brugere mulighed for at dykke op til 196 fod. Kameraernes interne batterier tilbyder en optagetid på 100 minutter i 4K30 med Active HDR og kan hurtigt oplades til 80 % på kun 22 minutter med en strømforsyningsoplader.

Insta360 har været kendt for sine innovative 360-graders kameraer som X3 og One RS. Men med Ace-serien tager virksomheden en ny retning ved at designe mere brugervenlige og alsidige actionkameraer, der henvender sig til et bredere publikum.

FAQ

1. Hvad er prisklassen for Insta360 Ace-kameraerne?

Insta360 Ace-kameraerne er prissat til $379.99 for den almindelige model og $449.99 for Ace Pro-versionen.

2. Kan Ace-kameraerne optage videoer i høj opløsning?

Ja, både det almindelige Ace-kamera og Ace Pro-versionen kan optage 4K-videoer. Ace-kameraet understøtter op til 6K opløsning ved 30 billeder i sekundet, mens Ace Pro kan gå op til 8K ved 24 billeder i sekundet.

3. Hvad er de iøjnefaldende funktioner ved Ace-kameraerne?

Ace-kameraernes iøjnefaldende funktioner inkluderer flip-skærmen til nem vlogging, AI-drevne videoforbedringer, håndbevægelseskontroller og tilslutning til Apple Watches og Garmin-enheder til GPS-dataoverlejringer.

4. Er Ace-kameraerne vandtætte?

Ja, Ace-kameraerne har et vandtæt design, der giver dem mulighed for at blive nedsænket op til 33 fod under vandet. Med et Dive Case-tilbehør kan de modstå dybder på op til 196 fod.

5. Hvor kan jeg købe Insta360 Ace-kameraerne?

Insta360 Ace-kameraerne kan købes på det officielle Insta360-websted (insta360.com) og Amazon.