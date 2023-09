Apple introducerer nye iCloud+ lagerniveauer: 6TB og 12TB

Apple overraskede for nylig sit publikum med annonceringen af ​​to nye niveauer til deres cloud storage-abonnement, iCloud+. Disse nye abonnementsplaner er primært rettet mod fotografer og filmskabere, der kræver rigelig opbevaring til deres indhold, og de vil helt sikkert tiltrække opmærksomhed. Afsløringen fik tordnende bifald fra mængden, hvilket indikerer en stærk efterspørgsel efter øget lagerkapacitet.

Under den nuværende prisstruktur tilbyder iCloud+ abonnenter 50 GB for 0.99 USD om måneden, 200 GB for 2.99 USD om måneden og 2 TB for 9.99 USD om måneden. Med introduktionen af ​​6TB- og 12TB-planerne kan brugerne nu gemme betydeligt større mængder data. Selvom den gennemsnitlige forbruger måske ikke har brug for så stor lagerplads, vil professionelle fotografer og filmskabere, der bruger de nyeste iPhone 15-modeller med forbedrede kamerafunktioner, finde disse planer ekstremt værdifulde.

Selvom Apple ikke har afsløret den nøjagtige pris for de nye lagerniveauer, kan vi lave et kvalificeret gæt baseret på de eksisterende priser. Det er sandsynligt, at 6TB-abonnementet ikke vil koste mere end $30 pr. måned, mens 12TB-niveauet bør ligge omkring $60 pr. måned. Til sammenligning er Googles lagerplaner for 5TB og 10TB data prissat til henholdsvis $24.99 og $49.99 pr. måned, hvilket viser lignende prisniveauer.

Ud over den øgede lagerkapacitet vil iCloud+-abonnenter fortsat nyde de eksisterende privatlivsfunktioner, herunder Skjul min e-mail og Private Relay. Disse funktioner har til formål at beskytte brugerdata og sikre en sikker browsingoplevelse. Med iCloud+, der tilbyder både udvidet lagerplads og forbedret privatliv, fortsætter Apple med at tilbyde en omfattende og pålidelig cloud-lagringstjeneste til sine brugere.

kilde:

– Marques Brownlees tweet: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930