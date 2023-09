Ny teknik til lav-carbon urinstofproduktion og denitrificerende spildevand

Forskere fra Northwestern University og University of Toronto har opdaget en ny metode til at fremstille gødningen urinstof ved hjælp af elektrificeret syntese. Processen involverer omdannelse af kuldioxid og affaldsnitrogen ved hjælp af en hybridkatalysator lavet af zink og kobber. Denne innovative teknik muliggør ikke kun urinstofproduktion med lav kulstofintensitet, men giver også mulighed for denitrifikation af spildevand.

Produktionen af ​​syntetisk kvælstofgødning, som er meget udbredt i landbruget, er i øjeblikket en væsentlig bidragyder til kulstofemissioner og nitratholdig afstrømning. At finde bæredygtige løsninger til at reducere emissioner fra denne industri er afgørende, da den tegner sig for 3 % af det globale energiforbrug hvert år.

Forskerholdet fokuserede på urinstofproduktion, fordi det er en gødning, der kan sendes, klar til brug, der repræsenterer en industri på 100 milliarder dollars. De ville undersøge, om det var muligt at bruge affaldskvælstofkilder, opsamlet CO2 og elektricitet til at skabe urinstof.

Forskerne opdagede, at en kombination af zink og kobber som katalysator kunne lette de ønskede kemiske reaktioner. De fandt referencer tilbage til 1970'erne, der antydede, at rene metaller som zink og kobber kunne være effektive i processer, der involverer kuldioxid- og nitrogenomdannelse.

For at vurdere gennemførligheden og miljøpåvirkningen af ​​den nye produktionsrute blev der gennemført en grundig livscyklusanalyse. Analysen afslørede, at brugen af ​​vedvarende energikilder, såsom sol- eller vindkraft, reducerede energiudledningen markant og gjorde processen mere miljøvenlig.

Mens det "magiske" katalysatorforhold mellem zink og kobber oprindeligt blev opdaget ved et uheld, finjusterede forskerne senere metallerne for at opnå optimal ydeevne. De anvendte også beregningsmodellering for at forstå de underliggende mekanismer og interaktioner mellem katalysatoren og reaktanterne.

Selvom der stadig er nogle udfordringer at overvinde før kommercialisering, såsom at tage højde for urenheder i vandbehandling og øge processens driftstid, præsenterer denne forskning en lovende tilgang til både kulstoffattig urinstofproduktion og denitrifikation af spildevand.

