Huawei afslører Mate 60 Pro+ og Mate X5 foldbar, potentielt bekræftende 5G-kapacitet og Kirin 9000S-processor

Efter den overraskende lancering af de påståede 5G-kompatible Mate 60 og Mate 60 Pro smartphones, har Huawei nu afsløret yderligere to enheder: Mate 60 Pro+ og Mate X5 foldbar. Virksomheden har været hemmelighedsfuld omkring den radioteknologi, der bruges i disse enheder, men kilder hævder, at de faktisk er 5G-enheder. En hastighedstest udført af den kinesiske blogger Vincent Zhong på den nye foldbare viser en downloadhastighed på over 1 Gbps.

Disse nye smartphones er højst sandsynligt drevet af Huaweis HiSilicon Kirin 9000S-processor. Der er blevet rejst bekymringer vedrørende 7nm-procesknuden på denne chip, da den kan have overtrådt amerikanske sanktioner ved at få adgang til udenlandsk chipfremstillingsteknologi. En nedrivning af Kirin 9000S udført af TechInsights bekræftede brugen af ​​SMICs 7nm-proces, som blev anset for at være umulig på grund af forbuddet mod at importere nøgleproduktionsudstyr fra det hollandske firma ASML.

Det antydes, at SMIC kan have udviklet sin egen high-end litografimaskine, da de amerikanske restriktioner tvang Huawei til at fokusere på innovation. Benchmarks indikerer, at ydeevnen af ​​Kirin 9000S er sammenlignelig med Qualcomms Snapdragon 888, selvom den anses for at være to generationer bagud. Processoren har én stor kerne og tre midterste kerner baseret på Huaweis egen arkitektur, sammen med fire små kerner baseret på Arms effektive Cortex-A510. Kirin 9000S er også den første mobile processor, der understøtter multi-threading.

Mate 60 Pro+ tilbyder satellitopkaldstjenester og beskedfunktioner, mens Mate X5 foldbar har en lidt anderledes ekstern skærm og bagkameradesign sammenlignet med sin forgænger. Huawei har endnu ikke offentliggjort prisoplysninger for disse modeller, men forudbestillinger begynder snart. Hvis alle fire af Huaweis seneste smartphones er drevet af Kirin 9000S, kan det betyde virksomhedens tillid til dets chipudbytte og potentielt udgøre en udfordring for de amerikanske sanktioner.

