Google implementerer nye sikkerhedsforanstaltninger for inaktive konti

Google har for nylig annonceret, at det vil slette inaktive Google-konti, herunder Gmail, Fotos og Drev-tjenester, i et forsøg på at forbedre sikkerheden og beskytte brugerdata. Denne beslutning har foranlediget en kamp blandt brugere for at genvinde adgang til deres konti inden den forestående deadline.

Mange brugere har rapporteret problemer med at logge ind på deres konti på grund af glemte adgangskoder eller gendannelsesoplysninger. For at løse disse problemer tilbyder Google begrænsede gendannelsesmuligheder for brugere. Hvis du har mistet eller glemt din adgangskode, kan du besøge login-siden og klikke på "prøv en anden måde" under adgangskodefeltet. Google sender en bekræftelseskode til dit tilknyttede telefonnummer eller e-mailadresse til gendannelse. Når du har indtastet denne kode, bliver du bedt om at oprette en ny adgangskode.

For brugere, der ikke har en telefon tilknyttet deres konto, kan de stadig klikke på "prøv en anden måde" for at modtage en bekræftelseskode via deres gendannelses-e-mailadresse. Derudover anbefales det at tjekke alle tidligere enheder, der stadig kan være logget ind på din konto.

Hvis du ikke har en e-mailadresse til gendannelse, kan Google bede dig om at besvare spørgsmål om gendannelse som en sidste udvej. Det tilrådes at besvare disse spørgsmål på en enhed, som du tidligere har brugt til at logge på, eller på et kendt sted. Vær opmærksom på detaljer og spring ikke spørgsmål over, da Google kræver tilstrækkelig information til at bekræfte din identitet.

I tilfælde af glemte e-mailadresser giver Google mulighed for at gendanne dem gennem det samme spørgeskema. Ved at besøge siden for kontogendannelse og vælge "glemt e-mail?" mulighed, kan brugere angive deres telefonnummer eller alternative e-mailadresser for at hente deres mistede konti.

Det er vigtigt at bemærke, at alle gendannelsesmuligheder kræver nogle oplysninger om den mistede konto, da Google prioriterer sikkerhed og skal bekræfte ejerens identitet. Vedligeholdelse af aktivitet på kontoen ved at logge ind regelmæssigt kan også sikre, at den er skånet for sletning af indhold.

For at holde dig opdateret med de seneste tekniske nyheder og informationer, skal du sørge for at følge mig på Facebook. For mere indsigtsfuld analyse og ekspertindsigt, abonner på Forbes nyhedsbrev og besøg deres hjemmeside.

Læs mere i webhistorien: Google implementerer nye sikkerhedsforanstaltninger for inaktive konti