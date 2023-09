Sådan fuldfører du Night Elf Heritage Quest Line i World of Warcraft

Night Elf Heritage quest-linjen i World of Warcraft giver spillere mulighed for at tjene et særligt sæt rustninger. Dog har især en opgave, "Stepping into the Shadows", skabt forvirring og frustration for spillerne. Her er en guide til, hvordan du fuldfører denne opgave og fortsætter med Night Elf Heritage-missionslinjen.

I "Stepping into the Shadows" skal spillerne slukke seks Felflame Braziers og "opdage, hvad der lurer i dybet af Shadow Hold." Hovedformålet med denne quest er at eskortere Maiev Shadowsong gennem Shadow Hold. Det er vigtigt at bemærke, at Maiev går i et meget langsomt tempo, og spillerne skal forblive ved hendes side gennem hele missionen.

Under eskorteringen skal spillerne forblive inden for den blå kuppel, der omgiver Maiev. At forlade kuplen vil resultere i, at Maiev skælder ud på spilleren og stopper et øjeblik, indtil de vender tilbage. Hvis spillere forlader kuplen i en længere periode, bliver de nødt til at opgive søgen og starte forfra.

Når spillere krydser Shadow Hold med Maiev, skal de også slukke de grønne Felflame Braziers, som hun peger på undervejs. Når seks braziers er blevet slukket, og spillerne når bunden af ​​Shadow Hold, vil de modtage kredit for at have fuldført missionen.

Det er vigtigt at bemærke, at spillere ikke kan dræbe Orc Warlock ved navn Cultist Nethus, som er placeret i bunden af ​​Shadow Hold, før de eskorterede Maiev hele vejen ned. Spillere skal blive ved Maievs side, indtil de når Cultist Nethus.

Hvis spillere fejlagtigt besejrer Cultist Nethus, før de fuldfører eskorten, bliver de nødt til at opgive søgen og starte forfra. Men når først "Stepping into the Shadows" er gennemført med succes, består resten af ​​quest-kæden hovedsageligt af film og nemme mål.

At fuldføre Night Elf Heritage quest-linjen kan være en udfordring, men med denne guide vil spillere være i stand til at navigere gennem "Stepping into the Shadows" og fortsætte på deres rejse for at tjene Night Elf Heritage-rustningen.

