Hvor meget koster Shingrix hos Walmart?

Hvis du ønsker at blive vaccineret mod helvedesild, er en af ​​de mest effektive og anbefalede vacciner Shingrix. Men før du får vaccinen, er det vigtigt at overveje omkostningerne. Walmart, en af ​​de største detailkæder i USA, tilbyder Shingrix på sine apoteker. Lad os se nærmere på, hvor meget Shingrix koster hos Walmart og nogle ofte stillede spørgsmål relateret til vaccinen.

Shingrix-omkostninger hos Walmart:

Fra [nuværende dato] er prisen på Shingrix på Walmart cirka 155 USD pr. dosis. Vaccinen kræver to doser, så de samlede omkostninger for det komplette vaccinationsforløb vil være omkring $310. Det er værd at bemærke, at disse priser kan variere lidt afhængigt af placeringen og eventuelle igangværende kampagner eller rabatter.

Ofte stillede spørgsmål:

1. Hvad er Shingrix?

Shingrix er en vaccine, der bruges til at forhindre helvedesild, et smertefuldt udslæt forårsaget af varicella-zoster-virus. Det anbefales stærkt til personer i alderen 50 og ældre, da de har en højere risiko for at udvikle helvedesild.

2. Er Shingrix dækket af forsikringen?

De fleste forsikringsordninger dækker omkostningerne ved Shingrix, men det er altid tilrådeligt at tjekke med din forsikringsudbyder for at bekræfte dækningsdetaljerne. Medicare Part D dækker også Shingrix.

3. Er der nogen berettigelseskriterier for at modtage Shingrix-vaccinen?

Shingrix anbefales til personer i alderen 50 år og ældre, uanset om de har haft helvedesild tidligere eller har modtaget den ældre helvedesildsvaccine, Zostavax.

4. Er Shingrix tilgængelig uden recept?

Nej, Shingrix er ikke tilgængelig uden recept. Du skal rådføre dig med en sundhedspersonale, som kan vurdere din berettigelse og udlevere en recept til vaccinen.

5. Er der nogen bivirkninger af Shingrix?

Som enhver anden vaccine kan Shingrix forårsage bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger omfatter smerte og hævelse på injektionsstedet, samt træthed, muskelsmerter, hovedpine og feber. Disse bivirkninger er generelt milde og forbigående.

Afslutningsvis, hvis du overvejer at blive vaccineret mod helvedesild, er Shingrix en stærkt anbefalet mulighed. Hos Walmart er prisen på Shingrix cirka $155 pr. dosis, i alt omkring $310 for hele vaccinationsforløbet. Husk at rådføre dig med din sundhedsplejerske for at afgøre, om Shingrix er egnet til dig, og for at løse eventuelle bekymringer eller spørgsmål, du måtte have.