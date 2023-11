Hvor længe er en helvedesildsvaccine god til?

[By, stat] – Helvedesild, også kendt som herpes zoster, er en smertefuld virusinfektion forårsaget af varicella-zoster-virus, den samme virus, der forårsager skoldkopper. Det rammer typisk ældre voksne og personer med svækket immunforsvar. For at forhindre denne invaliderende tilstand er en helvedesildsvaccine tilgængelig. Men hvor længe varer beskyttelsen fra denne vaccine? Lad os finde ud af det.

Helvedesildsvaccinen, også kendt som Zostavax, var den første vaccine godkendt af US Food and Drug Administration (FDA) til at forhindre helvedesild. I 2017 blev der dog introduceret en ny og mere effektiv vaccine kaldet Shingrix. Shingrix er nu den foretrukne vaccine anbefalet af Centers for Disease Control and Prevention (CDC) til forebyggelse af helvedesild.

Hvor længe yder Shingrix-vaccinen beskyttelse?

Ifølge CDC giver Shingrix-vaccinen stærk beskyttelse mod helvedesild og dens komplikationer. Kliniske forsøg har vist, at vaccinen er mere end 90 % effektiv til at forebygge helvedesild hos personer på 50 år og derover. Beskyttelsen fra Shingrix-vaccinen varer i flere år, og undersøgelser viser, at den forbliver yderst effektiv i mindst fire år efter vaccination.

Er der behov for et boostershot?

Mens Shingrix-vaccinen giver langvarig beskyttelse, anbefaler CDC en anden dosis for at sikre maksimal effektivitet. Den anden dosis skal administreres to til seks måneder efter den første dosis. Boosterskuddet hjælper med at forstærke og forlænge immunresponset, hvilket giver fortsat beskyttelse mod helvedesild.

Hvad med den ældre vaccine, Zostavax?

Den ældre helvedesildsvaccine, Zostavax, er stadig tilgængelig, men er ikke længere den foretrukne løsning. Zostavax giver beskyttelse mod helvedesild i omkring fem år, men dets effektivitet falder over tid. Hvis du tidligere har modtaget Zostavax-vaccinen, anbefaler CDC at få Shingrix-vaccinen for at sikre bedre beskyttelse mod helvedesild.

Som konklusion er Shingrix-vaccinen yderst effektiv til at forhindre helvedesild og dens komplikationer. Med sin langvarige beskyttelse kan individer nyde ro i sindet i flere år efter vaccination. Husk at rådføre dig med din læge for at bestemme den bedste vaccinationsplan for dig og for at sikre, at du modtager den mest opdaterede information om forebyggelse af helvedesild.

