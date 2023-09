Forskere har opnået et stort gennembrud inden for solbilleddannelse ved at bruge en ny tilstand af Extreme Ultraviolet Imager (EUI) kameraet på Solar Orbiter. EUI, en del af den fælles mission mellem Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og NASA, har med succes fanget billeder i høj opløsning af Solens korona, det yderste område af Solens atmosfære, ved ekstreme ultraviolette bølgelængder.

Nøglen til denne præstation var en sidste øjebliks ændring af kameraet ved hjælp af et innovativt "hack". Forskere tilføjede en lille fremspringende "tommelfinger" til instrumentets sikkerhedsdør, hvilket gjorde det muligt for EUI at se dybere ind i sin målregion end oprindeligt planlagt. Når døren glider halvvejs åben, dækker tommelfingeren Solens lyse skive, hvilket gør det muligt for EUI at registrere det svage ultraviolette lys, der udsendes af den omgivende korona.

Denne nye metode, kendt som den okkultere funktionsmåde, har været under afprøvning siden 2021. Holdet har for nylig offentliggjort et papir og en video, der viser de vellykkede resultater af denne tilgang. Videoen viser et ultraviolet billede af Solens korona optaget ved hjælp af EUI occulter, med et overlejret billede af Solens disk taget af NASAs STEREO-mission.

Traditionelt blev dedikerede instrumenter kaldet coronagraphs brugt til at tage billeder af Solens korona. Men EUI's innovative hack gør det muligt at kombinere koronagrafen og kameraet til et enkelt instrument, hvilket åbner op for nye muligheder for solafbildning. Dette gennembrud kan potentielt føre til udviklingen af ​​en ny type instrument, der samtidigt kan afbilde Solen og dens omgivende korona.

Denne præstation er af væsentlig betydning, da den kan have en dyb indvirkning på fremtidige solinstrumenter og vores forståelse af Solen. Succesen med denne metode kan bane vejen for fremskridt inden for instrumenter som Aditya L1's Visible Emission Line Coronagraph (VELC), som har til formål at indsamle data og løse mysteriet om, hvordan koronaens temperatur kan nå en million grader, mens Solens overflade forbliver kl. lidt over 6,000 grader celsius.

Samlet set viser dette gennembrud inden for solafbildning styrken af ​​opfindsomhed og innovation inden for videnskabelig udforskning. Ved at finde kreative løsninger på tekniske udfordringer har forskerne været i stand til at rykke grænserne for, hvad der anses for muligt og uddybe vores forståelse af Solen og dens atmosfære.

