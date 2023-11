Hvor almindelig er Guillain Barre efter Shingrix-vaccine?

I de senere år har Shingrix-vaccinen vundet popularitet som en effektiv forebyggende foranstaltning mod helvedesild, en smertefuld og invaliderende tilstand forårsaget af varicella-zoster-virus. Imidlertid er der blevet rejst bekymringer om en potentiel sammenhæng mellem Shingrix-vaccinen og Guillain Barres syndrom (GBS), en sjælden neurologisk lidelse. Lad os dykke ned i emnet og udforske fakta.

GBS er en tilstand, hvor kroppens immunsystem fejlagtigt angriber de perifere nerver, hvilket fører til muskelsvaghed og i alvorlige tilfælde lammelser. Selvom den nøjagtige årsag til GBS er ukendt, er det ofte forudgået af en infektion, herunder virale eller bakterielle sygdomme. Mens risikoen for at udvikle GBS efter enhver vaccination er ekstremt lav, er det blevet observeret som en potentiel bivirkning af nogle vacciner.

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anslås forekomsten af ​​GBS efter Shingrix-vaccinen til at være omkring 1 til 2 tilfælde pr. million administrerede doser. Denne risiko er væsentligt lavere end risikoen for at udvikle GBS efter en naturlig helvedesildsinfektion, som anslås at være omkring 1 ud af 3,000 tilfælde.

FAQ:

Q: Hvad er symptomerne på Guillain Barre syndrom?

A: Symptomerne på GBS starter ofte med svaghed og prikken i benene og kan udvikle sig til muskelsvaghed eller lammelse. Det kan også påvirke overkroppen, ansigtet og vejrtrækningsmusklerne.

Q: Er risikoen for GBS den samme for alle vacciner?

A: Nej, risikoen for GBS varierer afhængigt af vaccinen. Nogle vacciner, såsom sæsoninfluenzavaccinen, har været forbundet med en let øget risiko for GBS, mens andre ikke har vist nogen signifikant sammenhæng.

Spørgsmål: Skal jeg være bekymret for at få Shingrix-vaccinen?

A: Risikoen for at udvikle GBS efter Shingrix-vaccinen er ekstrem lav. Fordelene ved vaccination til at forebygge helvedesild og dens komplikationer opvejer langt de potentielle risici. Det er altid tilrådeligt at rådføre sig med din læge for at træffe en informeret beslutning baseret på dine individuelle helbredsforhold.

Som konklusion, mens der er en minimal risiko for at udvikle Guillain Barre syndrom efter at have modtaget Shingrix-vaccinen, er forekomsten betydeligt lavere sammenlignet med risikoen forbundet med en naturlig helvedesildsinfektion. Vaccination er fortsat et afgørende værktøj til at forebygge helvedesild og dets komplikationer, og fordelene ved Shingrix-vaccinen opvejer de potentielle risici.