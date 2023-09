En undersøgelse finder ud af, at græsser spiller en væsentlig rolle i kulstoffangst

En nylig undersøgelse udført af Young Zhou og hans team fra Quinney College of Natural Resources og Ecology Center har kastet lys over den vigtige rolle, som græsser spiller i kulstoffangst. Traditionelt har bestræbelserne på at afbøde den globale opvarmning fokuseret på at plante træer til at fange og opbevare kuldioxid. Denne undersøgelse afslører dog, at græsser også bidrager væsentligt til kulstoflagring.

Udgivet i Nature Geoscience fokuserede undersøgelsen på tropiske savanner, et økosystem, hvor træer og græs deler plads. Forskerne opdagede, at græsser tegnede sig for over halvdelen af ​​jordens kulstofindhold i disse savanner, inklusive jord direkte under træer. Dette fund udfordrer den konventionelle tro på, at skovrejsning primært øger kulstoflagring i træer.

Mens skove primært lagrer kulstof i deres stammer og blade, lagrer græsklædte økosystemer en betydelig del af kulstof i jorden. Græsser har omfattende rodsystemer og bidrager til kulstoflagring gennem nedbrydning af organisk affald. Dette er især værdifuldt i betragtning af den usikre fremtid præget af global opvarmning og en øget risiko for tørke og naturbrande.

Undersøgelsen havde til formål at forstå græssernes rolle i kulstoflagring, fordi tidligere forskning primært havde fokuseret på træer. Forskerne gennemførte en grundig undersøgelse, hvor de undersøgte virkningen af ​​øget trædække på jordens kulstoflagring i savannens økosystemer. Resultaterne viste, at stigningen i jordens kulstoflagring som følge af udvidelse af trædække var minimal.

Undersøgelsen afslørede også variationer i jordens kulstoflagringsrespons på øget trædække, hvor faktorer som nedbør, jordtype og bidraget fra kulstoflagring fra græs spiller en væsentlig rolle. Dette fremhæver kompleksiteten af ​​stigende trædække og dets indvirkning på kulstofdynamikken i savannejord.

Disse resultater understreger vigtigheden af ​​at bevare og beskytte savannens økosystemer og anerkende deres unikke bidrag til det globale kulstofkredsløb. Undersøgelsen efterlyser en mere omfattende forståelse af, hvordan forskellige elementer i økosystemer, såsom græsser og træer, bidrager til kulstoflagring for at udvikle effektive strategier i kampen mod global opvarmning.

