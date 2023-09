Introduktion af Hisenses nye 100-tommer 4K TV: Et glimt ind i fremtiden for hjemmeunderholdning

Hisense USA viste for nylig deres seneste innovation på CEDIA Expo 2023 – et banebrydende 100-tommer 4K-tv, der skal revolutionere hjemmeunderholdningsindustrien. Doug Kern, gruppens marketingdirektør for Hisense USA, gav en eksklusiv rundvisning i fjernsynets ekstraordinære funktioner til Mark Henninger fra S&V.

Stjernen i showet er uden tvivl TV'ets spilklare 144-Hz native panel. Denne imponerende funktion garanterer jævnt og flydende gameplay, hvilket giver en uovertruffen fordybende oplevelse for spillere. For yderligere at forbedre det visuelle, inkorporerer tv'et mini-LED-baggrundsbelysningsteknologi, der kan prale af over 1,600 lokale dæmpningszoner og en maksimal lysstyrke på 1500 nits. Dette sikrer en utrolig kontrast og levende farver, og bringer film, tv-shows og spil til live som aldrig før.

Selvom "reference" prisen for dette 100-tommer vidunder er sat til $10,000, antydede Kern, at den faktiske pris ved lanceringen ville være mindre end fem cifre, hvilket gør den mere tilgængelig for forbrugerne. Denne positionering forstærker Hisenses forpligtelse til at levere banebrydende teknologi til en overkommelig pris.

Forventningen omkring dette imponerende fjernsyn er til at tage og føle på, da det lover at omdefinere måden, hvorpå vi nyder underholdning i komfort i vores hjem. Skærmstørrelsen på 100 tommer skaber en virkelig fordybende seeroplevelse, der transporterer seerne ind i hjertet af handlingen. Uanset om det er at se de seneste blockbuster-film eller heppe på dit yndlingssportshold, tilbyder dette tv en uovertruffen visuel fest.

Med fremskridt inden for teknologi er fremtiden for hjemmeunderholdning uden tvivl lys. Hisenses nye 100-tommer 4K TV repræsenterer en væsentlig milepæl i branchen, der viser mulighederne for, hvad der kan opnås. Snart får forbrugerne mulighed for at bringe biografoplevelsen lige ind i deres stuer med dette bemærkelsesværdige fjernsyn.

kilder:

– S&V – [indsæt kildeartikels oplysninger her uden URL'er]

(Bemærk: Artiklens indhold er en fiktiv gengivelse af kildeartiklen og afspejler muligvis ikke detaljerne i det originale stykke.)