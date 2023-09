OSIRIS-REx prøvekapsel vender tilbage til jorden fyldt med asteroidemateriale

Tidligt søndag den 24. september vil OSIRIS-REx-rumfartøjets prøvekapsel komme ind i Jordens atmosfære igen og medbringe cirka 8.8 ounce (250 gram) stenmateriale indsamlet fra overfladen af ​​asteroiden Bennu i 2020. Denne prøve er ikke kun NASAs første asteroide prøve, men også den største nogensinde indsamlet i rummet.

Når rumfartøjet når en afstand på cirka 63,000 miles over Jordens overflade, vil en besked fra operatører på jorden udløse frigivelsen af ​​kapslen og sende den til at snurre mod Jordens atmosfære. Rumfartøjet vil derefter omdirigere sin kurs mod asteroiden Apophis og fortsætte sin mission under et nyt navn: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Efter en fire timers rejse gennem rummet vil kapslen komme ind i Jordens atmosfære med en hastighed på omkring 27,650 mph. Kompressionen af ​​Jordens atmosfære vil skabe tilstrækkelig varme til at omslutte kapslen i en overophedet ildkugle. Et varmeskjold vil dog beskytte prøven og opretholde en temperatur svarende til Bennus overflade.

For at sikre en sikker landing vil der blive udsat faldskærme. For det første vil en drogue-faldskærm stabilisere kapslens nedstigning til subsoniske hastigheder, efterfulgt af indsættelsen af ​​hovedslisket. Hovedskakten vil bære kapslen resten af ​​vejen og bremse den ned til cirka 11 mph ved landing.

Når kapslen lander i et udpeget område på en militærbane i Utah, vil et genopretningshold nærme sig den. Holdet vil spore kapslens vej ved hjælp af termiske og optiske instrumenter og hente den så hurtigt som muligt for at undgå at forurene prøven med Jordens miljø.

Efter at være blevet lokaliseret og pakket, vil kapslen blive fløjet via helikopter til et midlertidigt rent rum på militærområdet. Der vil den gennemgå indledende behandling og adskillelse, inden den bliver transporteret med fly til NASAs Johnson Space Center i Houston. I centret vil prøven blive dokumenteret, plejet og distribueret til analyse til forskere over hele verden.

Kilde: Nathan Marder