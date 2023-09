Hvor hurtigt er 5G på Apple iPhones? Et kig på ydeevnehoppet fra iPhone 12 til iPhone 14

I forventning om Apples iPhone 15-begivenhed har Opensignal udgivet en rapport, der undersøger den øgede hastighed af 5G-forbindelser på Apple-smartphones, siden iPhone 12 blev introduceret med 5G-understøttelse. Selvom rapporten antyder, at opgradering til iPhone 15 måske ikke er nødvendig for alle, fremhæver den den betydelige forbedring i 5G-ydeevnen, når man skifter fra en iPhone 11 eller 12 til en iPhone 14.

Undersøgelsen afslører, at med lanceringen af ​​iPhone 14-serien i efteråret 2022, var der et mærkbart løft i 5G-ydelsen, især for iPhone 14 Pro og Pro Max-modellerne. Opensignals rapport går et skridt videre ved at sammenligne de nuværende iPhone-modeller med deres forgængere, samt analysere 4G-ydeevne fra iPhone 11 og overordnet mobilydelse fra iPhone 8.

I USA er den gennemsnitlige 5G-hastighed på iPhone 14-enhederne 47 % hurtigere end på iPhone 12-serien. Selvom denne forskel kan variere afhængigt af placeringen, oplevede de fleste af de seks undersøgte lande en betydelig stigning i 5G-hastigheden ved opgradering til de nyere iPhones.

Opensignal fremhæver også, at iPhone 14, som er en nyere enhed, understøtter de nyeste 5G-standarder som T-Mobiles Ultra Capacity 5G SA. Denne teknologi kombinerer flere kanaler med 5G for at levere ultrahurtige hastigheder på op til 3+ Gbps.

Selvom forbedringen i 4G-ydeevnen ikke er så markant, når man opgraderer fra iPhone 12 til iPhone 14, kan de, der stadig ejer en iPhone 11, se frem til væsentlige hastighedsforbedringer med de nyeste iPhone-modeller.

Samlet set demonstrerer rapporten den bemærkelsesværdige fremgang i mobilydelse fra iPhone 8 hele vejen til iPhone 14.

For at læse hele Opensignal-rapporten om 5G og 4G ydeevne, klik her.

Hvorvidt stigningen i hastigheden er nok til at lokke brugerne til at opgradere til en iPhone 14 i stedet for at vente på iPhone 15, er stadig uvist. Del dine tanker om dette i kommentarerne!

kilder:

– Opensignal rapport om 5G og 4G ydeevne.