PUBG Mobile Update 2.8: Spændende ændringer og forbedringer venter

Den seneste del af PUBG Mobile, version 2.8, vil medføre nogle spændende ændringer og forbedringer til spiloplevelsen. Fra fornyede skydevåben til introduktionen af ​​et nyt nærkampsvåben lover denne opdatering at pifte kamppladserne op for spillere over hele verden.

En af de vigtigste funktioner i opdateringen er eftersyn af visse skydevåben og vedhæftede filer. Famas modtager en frisk 3D-model og fornyet statistik, hvilket gør det til et formidabelt våben, der udelukkende er tilgængeligt som et Air Drop-objekt. I mellemtiden vil AUG ikke længere være et Air Drop-våben, hvilket kræver, at spillere søger efter det på kortet. Disse ændringer giver spillerne et spændende valg mellem AUG og M416.

Introduktion af Dolken, et nyt nærkampsvåben tilgængeligt på alle kort. Udstyret låser op for nye animationer til grebsbevægelser og angreb sammen med særlige frynsegoder i tematilstande. The Dagger giver øget skade til PvE-fjender, inklusive dem, man støder på i Metro Royale-tilstanden.

Fans af ACE32 vil være glade for at vide, at deres oplevelse med dette skydevåben er blevet forbedret i opdateringen. Det vandrette rekyl er blevet reduceret, og skydeanimationen er blevet forfinet, hvilket resulterer i en jævnere og mere stabil skydeoplevelse.

Ved at tilføje mere dybde til kampstrategien får Tactical Gunpowder Tool vedhæftet sin debut. Bolte påført med krudt vil nu forårsage en forsinket eksplosion ved sammenstød, hvilket giver spillerne mulighed for kreativt at eliminere deres fjender.

Kommunikation er afgørende i PUBG Mobile, og opdateringen introducerer en smart stemmemarkeringsfunktion. Når det er aktiveret, annoncerer systemet mundtligt navnet på en markeret placering, hvilket forbedrer teamkoordinationen. Placeringsoplysningerne sendes også som en tekstbesked i chatten, hvilket sikrer problemfri kommunikation mellem holdmedlemmer.

Med hensyn til tilpasning kan spillere nu vælge at have tilskuende ledsagere synlige eller skjulte under kampe. Denne mulighed giver spillerne mulighed for at skræddersy deres oplevelse til deres præferencer, uanset om det er fokuseret kamp eller interaktiv kommunikation.

Med alle disse spændende ændringer bringer PUBG Mobile Update 2.8 frisk spænding og innovative funktioner til slagmarkerne. Fra fornyede skydevåben til introduktionen af ​​Dagger og Tactical Gunpowder Tool kan spillere forvente en fordybende og engagerende spiloplevelse. Så opdater spillet, dyk ned i de nye funktioner, og begiv dig ud på actionfyldte eventyr i PUBG Mobiles verden.

kilder:

– “PUBG Mobile Update 2.8 Patch Notes: Air Dropped AUG & Famas Revamp” på Sportskeeda News