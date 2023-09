Den rygtede filstørrelse og gameplay-længde af Grand Theft Auto VI er grund til bekymring

Den meget ventede udgivelse af Grand Theft Auto VI har ladet fans vente spændt på nyheder eller opdateringer fra Rockstar Games. Mens spillet stadig er under udvikling, har manglen på information ført til en konstant strøm af rygter og spekulationer blandt fans.

Et nyligt rygte, der har fanget opmærksomhed, er påstanden om, at GTA VI vil have en massiv filstørrelse på 750 GB og en gameplay-længde på omkring 400 timer. Dette har givet anledning til bekymring for spillere, især dem, der er begrænset af konsollagerplads.

Den rygtede filstørrelse udgør et betydeligt problem for både pc- og konsolspillere. PS5 har for eksempel en 825GB SSD intern harddisk, men efter at have reserveret plads til systemfiler, står spillerne tilbage med kun 667GB. Den rygtede filstørrelse på GTA VI overstiger dette antal med over 80 GB. Mens Xbox Series X har en lidt større lagerkapacitet på 1TB, er situationen stadig stram, især for Series S-modellen med sin 512GB SSD-harddisk.

For at overvinde dette potentielle lagerproblem skal spillere investere i ekstra intern SSD-lagerplads til PS5 eller SSD-udvidelseskort til Xbox Series X|S.

Selvom disse rygter skaber bekymring blandt spillere, er det vigtigt at tage dem med et gran salt, indtil de er bekræftet. Det virker usandsynligt, at Grand Theft Auto VI ville kræve en så enorm mængde lagerplads. Ikke desto mindre fremhæver det de potentielle udfordringer, som spillere kan stå over for med stigende filstørrelser og begrænsede lagermuligheder.

Mens fans venter på udgivelsen af ​​Grand Theft Auto VI, er det klart, at lagerkapacitet vil være en overvejelse for mange spillere. Uanset om rygterne holder stik eller ej, er det håbet, at udviklere vil finde måder at optimere filstørrelser på uden at gå på kompromis med kvaliteten eller længden af ​​spillet.

kilder:

– GTA 6 News (Twitter)