Google åbner Visitor Experience i Mountain View

Google er klar til at åbne Google Visitor Experience i sit hovedkvarter i Mountain View, Californien. Den nye destination har til formål at give besøgende mulighed for at opleve Google og dets lokalsamfund. Besøgsoplevelsen er placeret ved virksomhedens teltlignende "Gradient Canopy" kontorbygning, tidligere kendt som Charleston East.

Google Visitor Experience vil indeholde en række faciliteter, herunder en Google Store, hvor besøgende kan lære om og købe Pixel-hardwareprodukter. Dette vil være den tredje Google Store-placering efter dem i Chelsea og Williamsburg i New York City.

Derudover vil den besøgendes oplevelse omfatte en offentlig café kaldet "Café @ Mountain View", der tilbyder et sted for besøgende at slappe af og nyde forfriskninger. "The Plaza" vil give udendørs kunst, begivenheder og anden programmering, som besøgende kan nyde.

Lokalet vil også huse "The Huddle", et rum dedikeret til at afholde lokale gruppearrangementer og non-profit aktiviteter. Desuden vil en "Pop-Up Shop" fremvise og støtte lokale virksomheder.

I øjeblikket kan besøgende på Google-campus kun få en begrænset oplevelse, uden at der er nogen officiel gavebutik tilgængelig. Den nye Google Visitor Experience vil tilbyde en komplet erstatning med det formål at give besøgende en omfattende og fordybende oplevelse.

Google Visitor Experience åbner den 12. oktober, hvilket bringer en "Googley-oplevelse" til alle, der besøger.