Google driller Pixel 8 Lineup og Pixel Watch 2 forud for lanceringsbegivenheden

Google har udgivet videoer og billeder af deres kommende Pixel 8 og Pixel 8 Pro-smartphones samt Pixel Watch 2. Disse smugkig kommer forud for hardware-lanceringen, der er planlagt til den 4. oktober. Pixel 8 Pro, som tidligere var lækket, afsløres i en officiel video sammen med en ny "porcelæns" farvemulighed. Standard Pixel 8 vises i en pink farvevariant.

Videoerne og billederne viser, at Pixel 8 er mærkbart mindre end 8 Pro. Mens 8 Pro rygtes at bevare sin forgængers 6.7-tommer skærmstørrelse, forventes standard Pixel 8 at have en mindre 6.17-tommer skærm, en reduktion fra 6.3-tommer skærm på Pixel 7. Dette er gode nyheder for brugerne der foretrækker mere kompakte telefoner.

Udover smartphones gav Google også et glimt af Pixel Watch 2. Enheden ser ud til at have et lignende design som sin forgænger og inkluderer et porcelænsbånd, der matcher Pixel 8 Pro's æstetik. Selvom detaljerne om de nye funktioner i Pixel Watch 2 ikke blev afsløret, nævner Google, at det kan parres med en Pixel-telefon for at få adgang til personlig assistance, sikkerhedsfunktioner og sundhedsindsigt.

Desuden viser teaseren kort Pixel Buds, hvilket indikerer, at disse trådløse øretelefoner også vil blive vist frem ved den kommende begivenhed.

– Emma Roth, nyhedsskribent for The Verge

– Pixel 8: Den kommende flagskibssmartphone fra Google.

– Pixel 8 Pro: Den større variant af Pixel 8, der formodes at have en 6.7-tommer skærmstørrelse.

– Pixel Watch 2: Den næste generation af smartwatch fra Google.

– Pixel Buds: Googles trådløse øretelefoner.

Opdatering 7. september, 1:42 ET: Artiklen tilføjede rygter om skærmstørrelserne på Pixel 8.