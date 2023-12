Google lancerer revolutionær AI-model Gemini, fremtidig indtægtsstrategi usikker

Googles aktier steg med mere end 5 % efter annonceringen af ​​sin banebrydende kunstig intelligens-model, Gemini. Den nye AI-teknologi skal konkurrere med produkter fra OpenAI, Microsoft og Meta, hvilket vil skabe betydelig begejstring blandt analytikere og investorer. Mens Geminis evner blev hævdet at overgå OpenAI's GPT-3.5, var der ingen omtale af, hvordan den kan sammenlignes med OpenAI's seneste model, GPT-4 Turbo.

Brancheeksperter har rost Googles fremskridt inden for kunstig intelligens og ser det som et betydeligt fremskridt på teknologiområdet. Der er dog stadig spørgsmål om Googles langsigtede strategi for indtægtsgenerering for Gemini. Mens virksomheden planlægger at licensere Gemini til kunder via Google Cloud fra og med denne måned, er dens bredere implementering og integration på tværs af Googles produktøkosystem endnu ikke afklaret.

Microsoft har på den anden side for nylig afsløret Copilot, der bruger OpenAIs ChatGPT i Word, Excel og andre Office-programmer. Dette træk forventes at generere over 10 milliarder dollars i årlig omsætning for Microsoft i 2026. Det tjener som et eksempel på, hvordan AI-modeller kan tjene penge på effektivt.

Selvom Wall Street havde et relativt afdæmpet svar på Googles udmelding, anerkender analytikere det betydelige teknologiske gennembrud, som Gemini repræsenterer. Der er dog blevet rejst bekymringer om usikkerheden omkring indtægtsgenerering i Googles kerneforretningsområde for søgning, som kan blive udsat for tilbageslag fra branchen.

Gemini ses som kulminationen på Googles AI-fremskridt i år. Mens analytikere mener, at AI vil spille en afgørende rolle i at drive fremtidig vækst og rentabilitet, advarer de om, at det vil tage tid, før dets indflydelse bliver meningsfuld. Året 2024 forventes at blive et vendepunkt, hvor virkningen af ​​Gemini på annoncering, forbrugeradfærd, udviklertendenser og virksomhedspraksis vil være tydeligere.

Som konklusion markerer Googles lancering af Gemini AI-modellen en stor milepæl i virksomhedens AI-kapacitet. Selvom teknologiens potentiale er lovende, er den præcise indtægtsgenereringsstrategi og dens integration i Googles produktpakke stadig usikker. Markedet er fortsat forsigtigt optimistisk med hensyn til Googles fremtid inden for kunstig intelligens og afventer spændt yderligere udvikling og resultater i de kommende år.

Læs mere i webhistorien: Google lancerer revolutionær AI-model Gemini, fremtidig indtægtsstrategi usikker