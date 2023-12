Google lancerer værktøj til at migrere podcast-abonnementer til YouTube Music

Google introducerer et migreringsværktøj, der gør det muligt for brugere at overføre deres podcast-abonnementer fra den selvstændige Google Podcasts-app til YouTube Music. Dette skridt kommer efter Googles meddelelse om at lukke Google Podcasts-appen ned i april 2024. Migreringsværktøjet vil i første omgang være tilgængeligt for amerikanske brugere, med planer om at udvide til andre markeder snart.

Tidslinjen for appens lukning er også blevet afsløret. Amerikanske brugere vil kunne fortsætte med at lytte til deres podcasts gennem Google Podcasts-appen indtil marts 2024. Migrering eller eksport af abonnementer vil dog stadig være mulig indtil juli 2024.

For at bruge migreringsværktøjet skal brugerne blot klikke på "Eksportér abonnementer" og derefter vælge "Eksporter til YouTube Music." Hvis YouTube Music-appen ikke er installeret, bliver brugerne bedt om at installere den, før de fortsætter. Alternativt vil brugerne have mulighed for at eksportere deres abonnementer til en OPML-fil, som kan uploades til enhver tredjeparts podcast-app, der understøtter uploads.

Ved at konsolidere sin indsats på markedet for lydstreaming, sigter Google mod at samle lytterskaren, der i øjeblikket er spredt på flere apps. Denne migrering følger Googles tidligere initiativer for at gøre YouTube til et knudepunkt for podcasts, herunder lanceringen af ​​en dedikeret podcast-hjemmeside og planer om at integrere podcast-indhold i YouTube Music.

Ud over populære podcasts, der allerede er tilgængelige på YouTube, vil brugere også kunne tilføje shows direkte til deres YouTube Music-bibliotek ved hjælp af podcastens RSS-feed. YouTube Music har implementeret funktioner som podcast-"hylder", RSS-feedintegration, automatiske downloads og en problemfri lytteoplevelse for at forbedre podcast-oplevelsen for sine brugere.

Med det nye migreringsværktøj strømliner Google sine podcast-tilbud og giver brugerne en bekvem måde at overføre deres abonnementer til YouTube Music. Da podcasting fortsætter med at vokse i popularitet, demonstrerer dette træk Googles forpligtelse til at skabe en omfattende og brugervenlig podcastingplatform.

