Google står over for antitrustprøver over søgemaskinedominans

Google vil blive udfordret i en skelsættende amerikansk antitrust-retssag, da føderale tilsynsmyndigheder forsøger at afvikle dets internetimperium. I løbet af de næste 10 uger vil føderale advokater og statsadvokater fremlægge beviser for at bevise, at Google har manipuleret markedet til dets fordel og overtrådt Sherman Act ved at gøre dets søgemaskine til standardvalget forskellige steder og enheder. Retssagen vil afgøre, om Google brød loven, og i givet fald hvilke skridt der skal tages for at tøjle teknologigiganten.

Retssagen blev anlagt af justitsministeriet for næsten tre år siden, og anklagede Google for at bruge sin internetsøgningsdominans til at opnå en uretfærdig fordel mod konkurrenterne. Regeringen hævder, at Google betaler milliarder af dollars årligt for at være standardsøgemaskinen på enheder som iPhone og webbrowsere som Safari og Firefox. Derudover hævder regulatorer, at Google ulovligt har manipuleret markedet ved at kræve, at dets søgemaskine skal være bundtet med sin Android-software til smartphones.

Google hævder, at det står over for betydelig konkurrence og nævner søgemaskiner som Microsofts Bing og websteder som Amazon og Yelp som eksempler. Virksomheden tilskriver sin succes til løbende forbedringer af sin søgemaskine og understreger, at folk vælger at bruge Google på grund af dens pålidelighed og ydeevne.

Resultatet af retssagen kan få betydelige konsekvenser for Google. Mulige konsekvenser inkluderer at stoppe praksis med at betale virksomheder for at gøre Google til standardsøgemaskine, eller Google mister fokus, da det bliver involveret i juridiske kampe. En lignende antitrustsag mod Microsoft i 1998 resulterede i, at virksomheden kæmpede for at tilpasse sig nye teknologier, hvilket gjorde det muligt for Google at stige frem.

Ud over den nuværende retssag står Google også over for en antitrustsag relateret til dets reklameteknologi. Regeringen hævder, at Google monopoliserer vigtige digitale reklameteknologier og har foreslået, at Google muligvis er nødt til at sælge en del af sin adtech-forretning for at imødegå bekymringer om konkurrencebegrænsende praksis.

