Google Fi Wireless tilbyder 75 USD i rabat på Pixel Watch 2 LTE til eksisterende abonnenter

Google Fi Wireless tilbyder en særlig Black Friday-aftale til eksisterende MVNO-abonnenter, der tilbyder en rabat på 75 USD på Pixel Watch 2 LTE. For at benytte rabatten skal brugerne bruge kampagnekoden BLACKFRIDAY under kassen, hvilket bringer prisen ned til $324.99. Google har dog ikke angivet varigheden af ​​denne aftale, så det er tilrådeligt for interesserede kunder at foretage deres køb snart.

I mellemtiden sælger den amerikanske Google Store og andre forhandlere det originale Pixel Watch (Wi-Fi) til $199.99, mens LTE-modellen er prissat til $249.99 efter at have modtaget en $80 rabat. Det er stadig uvist, om Google vil fortsætte med at sælge den tidligere wearable som den mere overkommelige mulighed i rækken.

Ud over rabatten på Pixel Watch 2 LTE tilbyder Google Fi Wireless også en rabat på 10 USD på forskellige Pixel Watch-bånd såsom Active, Stretch, Leather og Two-Tone Leather-båndene samt 10 USD i rabat på ladekablet , tilgængelig i Google Store.

Desuden har Google Fi introduceret flere andre Black Friday-tilbud til sine kunder. Disse omfatter: $699 tilbage på Pixel 8 efter 24 månedlige regningskreditter, når du har tilmeldt dig Unlimited Plus-abonnementet indtil årets udgang, $200 i rabat på alle Pixel 8-køb med det samme med kampagnekoden EXTRA200, en besparelse på $300 på Pixel 8 for eksisterende kunder og op til $550 tilbage efter 24 måneder på de nyeste Samsung Galaxy S23-enheder. Derudover kan kunderne drage fordel af en $600 tilbage på Motorola razr+ efter 24 månedlige fakturakreditter.

Hvis du overvejer at købe Pixel Watch 2 LTE eller andre Google Fi Black Friday-tilbud, skal du sørge for at drage fordel af disse tidsbegrænsede tilbud og nyde eksklusive rabatter på dine yndlingsenheder.

FAQ

1. Kan jeg bruge $75-rabatten på Pixel Watch 2 LTE, hvis jeg ikke er en eksisterende Google Fi Wireless-abonnent?

Nej, rabatten på 75 USD på Pixel Watch 2 LTE tilbydes specifikt til eksisterende MVNO-abonnenter på Google Fi Wireless. Hvis du ikke er en nuværende abonnent, er du muligvis ikke berettiget til denne særlige aftale.

2. Hvor længe er Black Friday-aftalen for Pixel Watch 2 LTE gyldig?

Google har ikke givet specifikke oplysninger om varigheden af ​​Black Friday-aftalen for Pixel Watch 2 LTE. Det anbefales at foretage dit køb så hurtigt som muligt for at sikre, at du ikke går glip af rabatten.

3. Er der andre tilgængelige rabatter på Google Fi til Black Friday?

Ja, udover Pixel Watch 2 LTE-aftalen tilbyder Google Fi Wireless rabatter på forskellige enheder, inklusive Pixel 8 og Samsung Galaxy S23-enhederne. Der er også rabatter på Pixel Watch-bånd og opladningskablet.

4. Kan jeg kombinere flere Black Friday-tilbud på Google Fi Wireless?

Selvom specifikke kombinationer kan variere, bør du være i stand til at drage fordel af flere Black Friday-tilbud på Google Fi Wireless. For eksempel, hvis du er en eksisterende abonnent, kan du nyde godt af rabatten på Pixel Watch 2 LTE samt rabatterne på andre enheder såsom Pixel 8.

5. Hvor kan jeg finde flere oplysninger om Google Fi Wireless og dets Black Friday-tilbud?

Du kan besøge Google Fi Wireless-webstedet eller følge deres officielle sociale mediekanaler for at finde mere information om deres Black Friday-tilbud. Derudover kan teknologinyhedswebsteder og -fora også give yderligere detaljer om disse tilbud.