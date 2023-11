Googles ambitiøse plan for at komme ind i spilindustrien

Når det kommer til at bryde ind i spilindustrien, havde Google store drømme. I sin stræben efter at få fodfæste inden for spil, udforskede teknologigiganten forskellige strategier, herunder at gå sammen med Tencent for at erhverve en betydelig andel i den anerkendte spiludvikler, Epic Games.

Anført af sin spilstreamingplatform, Stadia, havde Google til formål at forstyrre markedet og styrke sin tilstedeværelse med en investering i indholdsinfrastruktur. Oprindeligt overvejede virksomheden højprofilerede aftaler for Stadia, men til sidst drejede det sig mod at etablere sine egne førstepartsetiketter og samarbejde med tredjepartsudgivere.

I en nylig retssag mellem Epic Games og Google blev det afsløret, at Phil Harrison, den tidligere leder af Stadia, foreslog en spændende idé. Harrison foreslog, at Google samarbejder med Tencent og i fællesskab køber alle Epic Games' aktier. Et sådant skridt ville have givet Google en stor fordel med medejerskab af Fortnite, et spil, der genererede en forbløffende $5.5 milliarder i omsætning i 2018, hvilket cementerede sin position som et af de største spil på det tidspunkt.

I mangel af en succesfuld aftale med Tencent undersøgte Google også muligheden for at erhverve en 20%-andel i Epic Games for svimlende 2 milliarder dollars. Retsdokumenterne fremviste e-mail-samtaler mellem Google-ledere og kastede lys over de foreløbige ideer og planer for spilplatformen.

Det potentielle opkøb eller investering i Epic Games blev set som et strategisk træk for at maksimere Googles rækkevidde på tværs af dets forskellige tjenester. Phil Harrison fremhævede, hvordan Fortnite kunne skabe vækst for Googles YouTube-platform gennem øget spilvisningstid. Derudover kan investeringen hjælpe Google med at flytte millioner af spillere fra Amazon Web Services til sin Google Cloud Platform og etablere et stærkt fodfæste i spilindustrien.

Mens Googles planer om at komme ind i spilindustrien gennem Epic Games ikke blev til virkelighed, viste det virksomhedens vilje til at markere sig på et stærkt konkurrencepræget marked. Lige nu har Tencent en ejerandel på 40% i Epic Games, mens Sony Corp. ejer en ejerandel på 5%, hvor Epic Games er vurderet til over 31 milliarder dollars.

FAQ

1. Hvad er Stadia?

Stadia er en cloud-spilplatform udviklet af Google. Det giver brugerne mulighed for at streame videospil på forskellige enheder uden behov for dedikeret gaming hardware.

2. Hvad er Epic Games?

Epic Games er en kendt videospiludvikler og -udgiver, bedst kendt for at skabe populære spil som Fortnite, Gears of War og Unreal Tournament.

3. Hvem er Tencent?

Tencent er et kinesisk multinationalt konglomerat, der har specialiseret sig i forskellige internet-relaterede tjenester og produkter. Det er en af ​​verdens største videospilvirksomheder og er anerkendt som en stor spiller i branchen.

Kilde: The Verge