Bliv opdateret på de seneste tekniske nyheder med Tech Guide Podcast Episode 567

I det seneste afsnit af Tech Guide-podcasten, der er vært for redaktør Stephen Fenech, kan lyttere forvente at blive opdateret og uddannet om de seneste forbrugerteknologiske nyheder og anmeldelser. Her er de vigtigste højdepunkter fra denne uges show:

1. GoPro lancerer Hero12 Black Action Camera: GoPro har annonceret udgivelsen af ​​sit nyeste actionkamera, Hero12 Black. Med forbedrede funktioner og muligheder vil dette kamera helt sikkert imponere eventyrentusiaster og indholdsskabere.

2. Ecovacs Enters Backyard Robotics: Ecovacs, kendt for sine robotstøvsugere, har udvidet sin produktlinje til at omfatte en robotplæneklipper. Denne nye tilføjelse har til formål at forenkle vedligeholdelse af græsplænen og give en effektiv og selvstændig løsning.

3. Dyson introducerer større luftrenser: Dyson har udgivet sin hidtil største luftrenser, designet til større rum. Denne enhed viser Dysons avancerede luftfiltreringsteknologi, der leverer renere og sundere indendørsmiljøer.

Teknisk guide anmeldelser:

– Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet: Stephen Fenech giver en omfattende gennemgang af Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet, der fremhæver dens funktioner og ydeevne.

– Sonos afslører Move 2-højttaler: Sonos har introduceret sin nye Move 2-højttaler, der tilbyder forbedret lydkvalitet og bærbarhed. Denne trådløse højttaler er perfekt til at lytte på farten.

– Bang & Olufsen samarbejder med Ferrari: Bang & Olufsen har indgået et samarbejde med Ferrari for at skabe en bemærkelsesværdig lydsamling, der kombinerer luksusdesign med overlegen lydkvalitet.

Tech Guide Help Desk:

I Tech Guide Help Desk-segmentet er diskussionsemnet centreret omkring det renoverede iPhone-marked. Stephen Fenech udforsker fordelene ved at handle med din gamle iPhone for at kompensere for omkostningerne ved en ny enhed, samt de besparelser, der kan opnås ved at købe en renoveret iPhone.

Lytterne kan finde Tech Guide-podcasten på forskellige platforme, herunder Apple Podcasts. Stephen Fenech, redaktøren af ​​Tech Guide, er velanset som en af ​​Australiens bedste tech-journalister, der regelmæssigt deler sin indsigt på radio og tv.

kilder:

Tech Guide Podcast Episode 567 – Stephen Fenech