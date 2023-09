GE Aerospace udvikler ormelignende robot til jetmotorinspektioner og -reparationer

GE Aerospace har afsløret sin seneste innovation inden for robotteknologi med udviklingen af ​​Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm). Denne ormelignende robot har potentialet til at revolutionere den måde, jetmotorer inspiceres og repareres på, hvilket minimerer nedetid og tilbyder mindre invasive løsninger.

Sensiworm er specielt designet til at fungere som et ekstra sæt øjne og ører for serviceoperatører, når de udfører inspektioner i de indviklede indre dele af flymotorer. I lighed med fremskridtene inden for blød robotteknologi, der bruges i minimalt invasive operationer for patienter, gør denne teknologi teknikere i stand til effektivt at undersøge og reparere jetmotorer, mens de stadig er på vingen, uden behov for adskillelse.

Sensiormen ligner en tommeorm og kan kravle hen over forskellige motordele, inklusive roterende vindmøllevinger. Udstyret med sugekopfødder kan den navigere gennem forhindringer og nå steder, der ellers ville være utilgængelige på grund af tyngdekraften. Robotten er i stand til at detektere og måle tykkelsen af ​​termiske barrierebelægninger, samt detektere gaslækager, hvilket giver operatører realtidsdata og live-video-feeds fra hvert hjørne af motoren.

GE Aerospace udviklede Sensiworm i samarbejde med SEMI Flex Tech, en US Army-finansieret offentlig-privat koalition, der fokuserer på at fremme fleksibel elektronik. Virksomheden har dog ikke givet detaljer om udviklingsstadiet eller hvornår robotten vil blive indsat til praktisk brug.

Denne banebrydende teknologi har potentialet til betydeligt at reducere nedetiden i flyvedligeholdelse og forbedre den overordnede effektivitet af inspektioner og reparationer. Med Sensiworm vil operatører have praktisk talt ubegrænset adgang til at inspicere motorer, hvilket sikrer optimal ydeevne og sikkerhed uden behov for omfattende adskillelse.

