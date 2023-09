KJM K3-projektoren: En lys og alsidig underholdningsløsning

K3 Full HD-projektoren fra Kinas KJM bryder formen ved at give brugerne mulighed for at se film i dagtimerne. I modsætning til typiske LED-projektorer, der kræver et mørkt rum, kan K3 prale med imponerende 1,500 ANSI lumen, der leverer nok lysstyrke til at nyde film, selv med noget omgivende lys til stede.

Udstyret med et JBL-lydsystem af høj kvalitet tilbyder KJM K3 en symfoni af rig, præcisionstunet lyd. Derudover er projektoren certificeret af Netflix, hvilket sikrer problemfri adgang til et stort bibliotek af film og tv-serier.

Drevet af MediaTek-behandlingsteknologi og kører på et Linux-operativsystem, tilbyder K3 en brugervenlig oplevelse. Selvom den ikke giver adgang til Play Butik til underholdningsapps, er den kompatibel med populære streamingplatforme som Netflix og Prime Video.

Hvis brugerne ønsker yderligere streamingmuligheder, kan de nemt tilslutte en streamingstick fra mærker som Roku eller Amazon til en af ​​de tilgængelige HDMI-porte. Alternativt kan indhold castes trådløst fra en række forskellige enheder, herunder mobile enheder, pc'er og Mac'er.

Med autofokus og keystone-korrektion sikrer KJM K3 nem opsætning. Desuden beskytter dens IPX5-forsegling mod støv, hvilket gør den ideel til bekymringsfri filmaftener.

Indiegogo-støttespillere kan sikre sig KJM K3 for så lavt som $279, med forsendelse anslået til at starte i november. Tag et kig på videoen nedenfor for at se nærmere på K3's funktioner.

Kilde: KJM