Fujifilm annoncerer nyt GFX100 II spejlløst kamera til en lavere pris

Fujifilm har afsløret sit seneste mellemformat spejlløse flagskibskamera, GFX100 II, under sin X Summit-livestream. GFX100 II kommer med flere nye funktioner, herunder en ny sensor, motivregistrerende autofokus og 4K-video i fuld bredde. Det mest imponerende er, at kameraet på trods af tilføjelsen af ​​disse funktioner er prissat til $7,499, hvilket er cirka $2,500 mindre end dets forgænger, GFX100.

GFX100 II har en mere kompakt krop sammenlignet med GFX100, og det lodrette greb er nu en valgfri tilføjelse. Kameraet gør dog op for sin mindre størrelse med forbedrede specifikationer. Den bevarer den samme opløsning på 102 megapixel og har en 43.8 x 32.9 mm sensor, som tilbyder 1.7x mere overflade end en 35 mm full-frame sensor. Derudover har det nye kamera et udvidet ISO-område på 80 til 12,800 og optager 4K-video i fuld bredde med 60 billeder i sekundet.

Med hensyn til hastighed bruger GFX100 II den femte generations X-processor fra Fujifilms X-H2S og X-H2 kameraer. Dette giver mulighed for autofokus til motivregistrering og mulighed for at optage 4:2:2 10-bit Apple ProRes til dets dual SDXC eller CFexpress Type-B hukommelseskort. Kameraet introducerer også nye videofunktioner, herunder motivsporing i videotilstand og muligheden for at opnå 8K/30p-optagelse.

Fotografer vil sætte pris på GFX100 II's nye elektroniske søger med 9.44 millioner punkter, hurtige optagelseshastigheder på op til 8 fps og inkluderingen af ​​en ny filmsimulering kaldet Reala Ace. Den justerbare bageste LCD-skærm kan hurtigt vippe op, ned eller til siden, ligesom Fujifilm X-T5. Den har dog ikke mulighed for at pege fremad til selvoptagelse.

Overordnet sigter GFX100 II på at gøre fotografering i mellemformat mere tilgængelig med dens lavere pris og mere bærbare design. Selvom det stadig er et dyrt system, tilbyder det en brøkdel af omkostningerne sammenlignet med fortidens avancerede mellemformatkameraer. GFX100 II giver en alsidig løsning til fotografer, der ønsker at begive sig ud i mellemformatfotografering.

kilder:

– Fujifilm X Summit Livestream

– The Verge-artiklen af ​​Antonio G. Di Benedetto