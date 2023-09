Vi præsenterer Duvo 24-300 mm-objektivet til filmisk dækning

Det nye Duvo 24-300 mm-objektiv tilbyder understøttelse af dobbeltformat til både Super 35 mm- og full-frame-sensorer. Med en 1.5x udvider aktiveret er dette objektiv designet til at bringe lav dybdeskarphed og bokeh, hvilket giver et filmisk udseende, selv når du bruger kameraer af ENG-typen til sport og livebegivenheder.

I modsætning til biografobjektiver, der er optimeret til scriptede produktioner, tilbyder Duvo 24-300 mm-objektivet et større zoom-forstørrelsesforhold, hvilket gør det ideelt til at tage dynamiske billeder under sportsbegivenheder, koncerter, dokumentarfilm og naturfilm. Dens kompakte størrelse, lette opbygning og bærbarhed bidrager til høj mobilitet, hvilket gør det muligt for filmfotografer at fange fantastiske optagelser i forskellige omgivelser.

I marts i år introducerede Fujifilm FUJINON HZK25-1000mm (Duvo 25-1000), også kendt som "Duvo Box". Dette broadcast-zoomobjektiv af box-type, optimeret til PL-fatningen Super 35, udvidede yderligere mulighederne for Duvo-seriens objektivserie.

Nøglefunktionerne ved Duvo 24-300 mm-objektivet inkluderer dets kompatibilitet med Super 35 mm-sensoren og evnen til at understøtte en sensor svarende til fuld ramme ved at aktivere den indbyggede ekspander. Når objektivet er monteret på et kamera udstyret med en full-frame-sensor, leverer objektivet optimal optisk ydeevne, mens det bevarer den samme synsvinkel, som når det bruges på et Super 35 mm-sensorkamera.

Fujifilm planlægger at frigive Duvo 24-300 mm-objektivet på det amerikanske marked i foråret 2024, hvilket giver filmfotografer et alsidigt værktøj til at fange enestående filmisk dækning.

(Kilde: Erik Naso, Emmy-prisvindende DP og filmskaber)

Definitioner:

– Super 35 mm: Et filmformat til filmkamera, der bruger enkelt perf film med en billedstørrelse på 24x14 mm. Det bruges ofte i avanceret digital kinematografi.

– ENG-type kameraer: Elektroniske nyhedsindsamlingskameraer, der typisk bruges af tv-stationer og journalister til at optage nyheder og begivenheder på farten.

– Bokeh: Et visuelt tiltalende ude af fokus område i et billede, typisk opnået ved brug af en lav dybdeskarphed.

kilder:

– Erik Naso – Emmy prisvindende DP og filmskaber.