Frontegg afslører næste generations kundeidentitetsplatform på AWS Marketplace

Frontegg, en førende kundeidentitetsplatform, har annonceret tilgængeligheden af ​​sin innovative løsning på AWS Marketplace. Dette partnerskab giver Frontegg-kunder og nye kundeemner mulighed for nemt at få adgang til og udnytte platformens avancerede muligheder gennem AWS Marketplaces strømlinede indkøbsproces og brugsbaserede prismuligheder.

"Vores platform revolutionerer brugeradministrationsoplevelsen og styrker både organisationer og slutbrugere," sagde Sagi Rodin, medstifter og administrerende direktør for Frontegg. “Ved at bringe Frontegg til branchens førende cloud-markedsplads sætter vi en ny industristandard inden for identitets- og brugerstyring. SaaS-virksomheder kan accelerere innovation og skalere deres applikationer hurtigt med vores avancerede funktioner. Med de seneste forbedringer og vores tilstedeværelse på AWS Marketplace er vi klar til fortsat vækst."

Frontegg introducerede for nylig Frontegg Forward, en række nye funktioner designet til at forbedre bruger- og identitetsstyring med fokus på hastighed og fleksibilitet. Dette inkluderer Hierarchies-funktionen, som gør det muligt for brugere at skabe indviklede organisationsstrukturer, og Security Suite, der tilbyder realtidssikkerhedsovervågning, slutbrugerbemyndigelse og automatiseret trusselsdetektion. Derudover giver funktionen Berettigelser organisationer skræddersyede og kontekstbevidste kontroller til brugeradgang baseret på roller og tilladelser. Endelig tilbyder Signals-funktionen robuste analyser til at skabe proaktive mersalgsmuligheder, risikoreduktion og indsigt i geografisk udvidelse.

Som en toprangeret CIAM-platform (Customer Identity and Access Management) anerkendt af G2 Crowd, leverer Frontegg en omfattende suite af identitetsstyringsfunktioner. Fra sømløse onboarding-flows og avancerede brugerrettigheder til robust autorisation, rolleadministration, kontosikkerhedsforanstaltninger og multi-tenancy-support, udstyrer Frontegg SaaS-virksomheder med de nødvendige værktøjer til at forbedre sikkerheden og brugeroplevelsen.

For at lære mere om Fronteggs innovative kundeidentitetsplatform og for at få adgang til en gratis prøveperiode, besøg deres AWS Marketplace-side.

Kilde: GlobeNewswire.com

FAQ

Hvad er Frontegg?

Frontegg er en kundeidentitetsplatform, der giver SaaS-virksomheder mulighed for at forbedre sikkerheden og brugeroplevelsen gennem omfattende identitetsstyringsfunktioner.

Hvad er AWS Marketplace?

AWS Marketplace er et onlinekatalog, hvor kunder hos Amazon Web Services (AWS) kan finde, købe, implementere og administrere tredjepartssoftware, -tjenester og -løsninger til at understøtte deres virksomheder.

Hvad er de vigtigste funktioner i Frontegg Forward?

Frontegg Forward introducerer flere nye funktioner, herunder Hierarchies, som gør det muligt for brugere at skabe komplekse organisatoriske strukturer, og Security Suite, der tilbyder real-time sikkerhedsovervågning, slutbrugerbemyndigelse og automatiseret trusselsdetektion. Derudover giver Frontegg Forward rettigheder til skræddersyede brugeradgangskontroller og signaler til robust analyse.

Hvordan får jeg adgang til en gratis prøveversion af Frontegg?

For at få adgang til en gratis prøveversion af Frontegg skal du besøge deres AWS Marketplace-side og følge instruktionerne.