Hvordan Davina McCall bliver ved med at se yngre ud end nogensinde

Davina McCall er kendt for sit ungdommelige udseende og ubestridelige energi, og mange mennesker undrer sig over, hvordan hun formår at se yngre ud end nogensinde. På trods af at have været i offentlighedens øjne i næsten 30 år, ser det ud til, at Davina ældes baglæns.

En af hendes hemmeligheder til at trodse alderen er hendes hudplejerutine. Davina holder det relativt enkelt ved at bruge overkommelige produkter, der kan findes i supermarkeder og high street-butikker. Hun sværger til Garniers Micellar-vand for at rense og fjerne makeup forsigtigt. Hun følger dette med en toner af Dr. Frances Prenna Jones kaldet Formula 2006, som er ideel til hendes fedtede hud. Hendes hudplejeritual fuldendes med Garniers "luksuriøse" Ultra-lift natcreme og SPF50 solcreme.

Når det kommer til makeup, foretrækker Davina et naturligt look. Hun bruger ofte produkter fra Trinny Woodalls sortiment, Trinny London, inklusive deres BFF De-Stress creme til let dækning. Basic mascara, Cliniques Chubby stick læbestifter og et strejf af blush fuldender hendes friske look.

Davinas lækre hår er blevet en varemærkedel af hendes image. Hun farver selv sine lokker derhjemme og lader aldrig sit hår lufttørre, og vælger at føntørre med en god børste.

Fitness spiller en væsentlig rolle i Davinas ungdommelige udseende. Hun går ind for regelmæssig motion og mener, at det er nøglen til ungdommen. Davina inkorporerer en række aktiviteter i sin rutine, såsom raske hundeture, løbeture, pilates, boksetimer og vægttræning. Hun har endda ti minutters armtræning tilgængelig på hendes hjemmeside.

Davina følger en sukkerfri diæt, som bidrager til hendes generelle sundhed. Hun har overvundet tidligere kampe med anoreksi og afhængighed og prioriterer nu sit velbefindende.

Som konklusion inkluderer Davina McCalls anti-aldringshemmeligheder en hudplejerutine uden besvær, naturlig makeup, velstylet hår, regelmæssig motion og en sukkerfri diæt. Hendes engagement i at passe på sig selv inde og ude er det, der får hende til at se yngre ud end nogensinde.

