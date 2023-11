Fortnites seneste opdatering: Hvad kan man forvente, og hvordan man løser forbindelsesproblemer

Fortnite, det populære battle royale-spil udviklet af Epic Games, er indstillet til at gennemgå planlagt vedligeholdelsesnedetid den 23. november 2023 for den længe ventede v27.11-opdatering. Denne opdatering forventes at bringe tilbage elskede våben, genstande og gameplay fra sæson 9 og X, inklusive Heavy Sniper Rifle, Proximity Granade Launcher, Storm Flip og mere.

I vedligeholdelsesperioden, som er planlagt fra 09:00 til 13:00 UTC, vil matchmaking blive midlertidigt deaktiveret, og spillere kan støde på problemer såsom "Fortnite-servere svarer ikke"-fejlmeddelelsen. For at hjælpe med at afhjælpe disse problemer er her nogle trin, du kan tage:

1. Genstart dit spil, din konsol eller din pc: Nogle gange kan en simpel genstart løse forbindelsesproblemer.

2. Tjek Epic Games Server Status-siden: Ved at besøge Epic Games Server Status-siden (URL: epicgames.com/status), kan du kontrollere, om der er nogen igangværende serverproblemer.

3. Skift DNS-indstillinger: Justering af dine DNS-indstillinger til en anden udbyder kan nogle gange forbedre forbindelsesstabiliteten. Se din enheds dokumentation, eller søg online for instruktioner, der er specifikke for din platform.

4. Ryd konsolcache: Rydning af cachen på din konsol kan hjælpe med at løse ydeevneproblemer. Se din konsols brugermanual eller supportwebsted for instruktioner om at rydde cachen.

5. Deaktiver firewalls/VPN midlertidigt: Firewalls eller VPN'er kan nogle gange forstyrre spillets forbindelse. Midlertidig deaktivering af dem kan hjælpe med at identificere, om de forårsager problemer.

Under nedetiden vil Epic Games udføre kritiske databaseopdateringer og servervedligeholdelse for at sikre en problemfri implementering af v27.11-opdateringen. Mens du venter på, at tjenesterne genoptages, er det bedst at udvise tålmodighed.

For at holde styr på opdateringens fremskridt, følg Fortnite Status Twitter-håndtaget for realtidsopdateringer fra Epic Games. Derudover giver Epic Games-statussiden oplysninger om stadierne af patch-implementeringen, der angiver, hvornår forskellige tjenester som login og kampe er "I gang" eller "Løst".

Nedetiden for denne særlige opdatering anslås at vare cirka fire timer, fra 09:00 til 01:00 UTC. Det er dog vigtigt at bemærke, at uventede udvidelser kan forekomme. Hold dig opdateret på de officielle Twitter-opdateringer fra Epic Games for at få den mest nøjagtige information.

FAQ:

Q: Hvad er v27.11-opdateringen til Fortnite?

A: v27.11-opdateringen til Fortnite er et hotfix, der bringer populære våben, genstande og gameplay tilbage fra sæson 9 og X.

Q: Hvor længe vil Fortnite-servervedligeholdelsen vare for opdatering v27.11?

Sv: Fortnite-servervedligeholdelsen til v27.11-opdateringen forventes at vare cirka fire timer fra 09:00 til 01:00 UTC.

Q: Hvordan kan jeg rette fejlen "Fortnite-servere reagerer ikke"?

A: For at rette fejlen "Fortnite-servere reagerer ikke" kan du prøve at genstarte dit spil, tjekke Epic Games Server Status-siden, ændre DNS-indstillinger, rydde konsolcache eller midlertidigt deaktivere firewalls/VPN.

Spørgsmål: Hvor kan jeg få opdateringer i realtid om Fortnite-opdateringens fremskridt?

A: Du kan følge Fortnite Status Twitter-håndtaget for opdateringer i realtid om Fortnite-opdateringens fremskridt. Epic Games-statussiden giver også oplysninger om patch-implementeringsstadierne.