Fortnite-opdatering 26.10: Nedetidsplan og spekulationer om nyt indhold

Fortnite-udvikleren, Epic Games, har annonceret, at spillet foreløbigt vil være utilgængeligt til opdatering 26.10. Denne opdatering vil være gældende for forskellige platforme, herunder PS5, PS4, Xbox-konsoller, Nintendo Switch, Android og pc. Spillere kan forvente, at opdateringen er tilgængelig til download om morgenen den 12. september.

Med opdateringen bør brugerne påregne en periode med servernedetid. Det betyder, at Fortnite midlertidigt ikke kan spilles i et par timer. For detaljerede oplysninger om, hvornår du kan logge ind i spillet igen, her er 26.10-serverens nedetidsplan:

– Nedetiden er indstillet til at begynde kl. 4:XNUMX ET, hvilket vil deaktivere matchmaking kort på forhånd.

– For britiske fans begynder den fulde offlineperiode kl. 9 BST, mens matchmaking deaktiveres kl. 8.30.

Selvom Epic Games ikke eksplicit har angivet, hvornår nedetiden slutter, tager vedligeholdelsen normalt cirka et par timer. Derfor bør Fortnite være online igen senest kl. 11 BST.

Annonceringen af ​​denne opdatering har sat gang i spekulationer blandt entusiaster om, hvilket nyt indhold der vil blive inkluderet i opdatering 26.10. Nogle fans har en teori om, at med den forestående tidlige adgangslancering af Mortal Kombat 1, kan Sub Zero fra franchisen blive en spilbar karakter i Fortnite.

Derudover forventes Epic Games at introducere en ny genstand eller et nyt våben samt en ny Augment. Varebutikken vil også modtage nye skins, så spillere kan erhverve sig og forbedre deres spiloplevelse.

Udover disse nye tilføjelser vil Epic Games tage fat på udbredte fejl og gameplay-fejl fra begyndelsen af ​​den nye sæson, hvilket yderligere polerer spillet for optimal nydelse.

Kilde: Epic Games Twitter-meddelelse