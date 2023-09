Fortnite 26.10 Update introducerer My Hero Academia Crossover

Den seneste Fortnite-opdatering, version 26.10, er ankommet med nogle spændende nye funktioner og indhold. Et af de vigtigste højdepunkter i denne opdatering er My Hero Academia crossover, der bringer karakterer og evner fra den populære anime-serie til Battle Royale-spillet.

Spillere kan nu bruge Todorokis Ice Wall-element, som giver dem mulighed for at skabe glaciale barrierer til forsvars- eller angrebsformål. Isvæggen har en betydelig mængde sundhed og kan modstå skader, indtil den går i stykker. Den kan findes på jorden, i kister eller i All Might Supply Drops. Denne genstand tilføjer et unikt twist til gameplayet, da det kan fange modstandere og få dem til at glide rundt på isen.

Udover Ice Wall kan spillere også bruge Dekus Smash-evne, som øjeblikkeligt kan slå fjender ud med kun et enkelt hit. Denne kraft kan dog kun fås fra et All Might Supply Drop, så spillere skal være på udkig efter disse drops.

Gennemførelse af Deku's Quests og Todoroki's Quests vil belønne spillere med erfaringspoint, og fuldførelse af seks i alt My Hero Academia Quests vil øjeblikkeligt hæve spilleren i niveau.

Ydermere er tre nye My Hero Academia skins blevet tilføjet til Item Shoppen. Spillere kan nu kæmpe som Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima og Mina Ashido, tre af UA's bedste helte i træningen.

Udover crossover-indholdet introducerer opdateringen også Pizza Party-elementet, som kan heale spillere og booste deres skjold. Reckless SMG Reload-forøgelsen giver SMG'er mulighed for at genindlæse hurtigere, og nye Super Level Styles kan låses op for visse outfits på sæsonniveau 100 og 125.

Samlet set bringer Fortnite 26.10-opdateringen en række spændende nye funktioner og indhold, som spillere kan nyde. Uanset om det drejer sig om at frigøre kraftfulde evner, skabe iskolde barrierer eller øge tøjet, så er der noget for enhver smag i denne seneste opdatering.

Kilder: Fortnite Patch Notes