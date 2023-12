Husets formand, Kevin McCarthy, annoncerer tilbagetræden, ryster op i GOP

I et overraskende træk har husformanden Kevin McCarthy meddelt, at han trækker sig fra embedet i slutningen af ​​denne måned. McCarthy, der blev fordrevet fra magten tidligere i år, nævnte sit ønske om at tjene Amerika på nye måder som årsagen til hans afgang.

McCarthys tilbagetræden kommer som et slag for hans efterfølger, Speaker Mike Johnson, og Husets Republikanere. Med det allerede snævre GOP-flertal yderligere formindsket, vil vedtagelsen af ​​lovgivning i 2024 vise sig at være endnu mere udfordrende for partiet.

Mens McCarthy ikke gav detaljer om sit næste træk, udtrykte han sit engagement i at støtte den næste generation af ledere og fortsætte med at rekruttere landets bedste og dygtigste til valgt embede. McCarthy understregede også udvidelsen af ​​det republikanske parti og hans hensigt om at give sin erfaring til dets vækst.

Timingen af ​​McCarthys afgang er vigtig, da det betyder, at han vil forlade det særlige valg for at erstatte den udviste repræsentant George Santos. Dette reducerer det republikanske flertal yderligere, hvilket kræver mere demokratisk støtte for at vedtage foranstaltninger i huset.

Gennem hele sin karriere har McCarthy haft forskellige lederstillinger inden for GOP, herunder vicepisk, majoritetspisk, flertalsleder og mindretalsleder. På trods af hans succeser varede hans foredragsholder kun 269 dage, hvilket gør den til den tredje korteste i historien.

McCarthys tilbagetræden vil skabe nye udfordringer for republikanerne, der går ind i det nye år. Partiet har allerede haft vanskeligheder med at vedtage lovforslag om bevillinger, og deres slankere flertal i det kommende år vil gøre det endnu mere udfordrende at vedtage budskabslove eller en rigsretsbeslutning i et valgår.

Mens McCarthy forbereder sig på at afslutte sin periode, ønskede Speaker Mike Johnson ham alt godt i en erklæring, hvor han anerkendte McCarthys tjeneste for det amerikanske folk og hans vælgere gennem næsten to årtier.

Den ledige stilling, der efterlades ved McCarthys afgang, vil kræve et særligt valg i Californien, som forventes at blive afholdt inden for de næste par måneder. McCarthys solide republikanske distrikt forventes at forblive under GOP-kontrol i det særlige valg.

Mens McCarthys tilbagetræden markerer afslutningen på hans embedsperiode i Kongressen, betyder det også et nyt kapitel for ham, mens han udforsker andre muligheder for at tjene landet.