I2C-USB-Hub: Fjernstyring af USB-gadgets

Resumé: I2C-USB-Hub er en enhed skabt af [Jim Heaney], som giver mulighed for fjernbetjening af USB-gadgets. Ved at bruge en MT9700 P-MOSFET belastningsswitch for hver port, giver hubben brugere mulighed for at fjerne strømmen til individuelle enheder. Enheden anvender en 8-bit PCA9557PW I2C I/O-chip, som giver mulighed for nem kontrol af hver port ved at sende den passende bitsekvens over ledningen. [Jim] planlægger at oprette et Arduino-bibliotek for at forenkle processen yderligere. Derudover bruger I2C-USB-hubben de resterende ben på chippen til at styre LED-indikatorlysene og justere strømgrænsen på MT9700.

Fremskridt inden for teknologi har givet brugerne fleksibiliteten til at fjernstyre forskellige enheder. Et eksempel er I2C-USB-Hub, en kreation af [Jim Heaney]. I modsætning til traditionelle USB-hubs med manuelle kontakter, tilføjer I2C-USB-hub'en fjernbetjeningens bekvemmelighed til dit standard USB 2.0-hubkredsløb. Ved at inkorporere en MT9700 P-MOSFET load switch for hver port, giver enheden mulighed for strømstyring af individuelle USB-gadgets på afstand.

Nøglen til denne enheds funktionalitet er PCA9557PW I2C I/O-chippen. Denne chip muliggør nem kontrol af hver port ved blot at sende den korrekte bitsekvens gennem ledningen. For at forbedre brugeroplevelsen har [Jim] planer om at udvikle et Arduino-bibliotek, der forenkler processen med at vende de digitale switche.

I2C-USB-Hub går ud over strømstyring til USB-gadgets. Med sin 8-bit chip har [Jim] udnyttet de ekstra stifter til at tilføje nye funktioner. En ben er dedikeret til at fungere som en masterkontrol for LED-indikatorlys på printkortet, mens en anden tillader justering af strømgrænsen på MT9700 mellem 500 mA og 1 A.

Som konklusion, mens modificerede hylde-USB-hubs kan opnå lignende resultater, tilbyder I2C-USB-Hub bekvemmeligheden ved fjernbetjening til USB-gadgets. Dette projekt viser potentialet ved at bruge hardware til at forbedre brugeroplevelsen og giver en platform for fremtidige fremskridt på dette område.

