Den nye Firefox-udgivelse: Et forfriskende løft for privatliv og funktionalitet

Hvis du spændt har ventet på den seneste opdatering til open source-webbrowseren Firefox, så gør dig klar til at blive imponeret. Den kommende udgivelse lover ikke kun forbedrede privatlivsfunktioner, men også et væld af spændende forbedringer, der vil løfte din browsingoplevelse.

En af de iøjnefaldende tilføjelser er indstillingen for webstedsbeskyttelsesindstillinger, som findes i indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed. Denne nye funktion giver brugerne mulighed for at diktere, om websteder kan sælge eller dele deres personlige data. Ved at aktivere denne indstilling kan du nyde ekstra ro i sindet, velvidende at dine browsersessionsoplysninger ikke vil blive udnyttet.

Derudover har Mozilla implementeret Global Privacy Control (GPC), en automatiseret mekanisme, der giver websteder besked om ikke at sælge eller dele dine browseroplysninger på tværs af flere jurisdiktioner. GPC fungerer som et kraftfuldt "Sælg ikke"-værktøj i stater som Californien, Colorado og Connecticut. Det letter også fravalgsmuligheder for målrettet annoncering og begrænser salg eller deling af personlige data i forskellige regioner, herunder EU, Storbritannien, Nevada, Utah og Virginia.

Men det er ikke alt, Firefox har i vente for sine brugere. Den kommende opdatering, mærket Firefox 120, omfatter en række spændende funktioner designet til at forbedre funktionalitet og brugeroplevelse. Her er nogle bemærkelsesværdige medtagelser:

1. Strømlinet dataimport: Ubuntu Linux-brugere kan nu problemfrit importere data fra Chromium, installeret via Snap, hvilket udvider kompatibilitet og bekvemmelighed.

2. Offline browsing emulering: Brugere kan bruge en ny devtool funktion, der simulerer offline browsing, hvilket giver mulighed for uafbrudt produktivitet.

3. Styrket sikkerhed: Firefox integrerer nu TLS-tillidsankre fra operativsystemets rodlager, hvilket styrker sikkerhedsforanstaltningerne. Denne funktion vil være aktiveret som standard på Windows, MacOS og Android, med mulighed for at deaktivere den i menuen Præferencer.

4. Forbedret styring af legitimationsoplysninger: Tastaturgenveje er blevet introduceret for at strømline redigering og sletning af legitimationsoplysninger på about:logins, hvilket gør processen mere effektiv.

5. Raffinerede privatlivsfunktioner: Firefox prioriterer brugernes privatliv ved at introducere forbedringer til private vinduer og inkludere ETP-Strict privatlivskonfigurationen, som giver forbedret beskyttelse mod fingeraftryk.

6. Optimeret visningsoplevelse: Billede-i-billede-tilstand er blevet forfinet, mens en ny hjørne-snapping-funktion er blevet introduceret specifikt til Linux- og Windows-versionerne, hvilket giver en problemfri multitasking-oplevelse.

FAQ:

Q: Hvornår vil den nye Firefox-udgivelse være tilgængelig til download?

A: Den officielle udgivelsesdato for Firefox 120 er fastsat til den 21. november 2023. Du kan downloade den fra det officielle Firefox-websted.

Med den kommende Firefox-udgivelse kan brugerne forvente et betydeligt spring fremad i deres browsing-privatliv, sikkerhed og funktionalitet. Omfavn den kommende opdatering og nyd en endnu mere behagelig og sikker onlineoplevelse med Firefox 120.