Forbedring af kommunikationen af ​​evidensbaseret indhold på sociale medier

I nutidens digitale tidsalder fortsætter kampen mod misinformation på sociale medieplatforme. Spredningen af ​​medicinske usandheder under COVID-19-pandemien og virkningen af ​​politisk misinformation på valg har understreget det presserende behov for at løse dette problem. For at bekæmpe misinformation har eksperter identificeret tre nøgleinteressenter: brugere af sociale medier, offentlige tilsynsmyndigheder og selve de sociale medieplatforme.

At tilskynde brugere af sociale medier til at uddanne sig selv om emnet og være opmærksomme på taktikker, der bruges til at sprede misinformation, er en tilgang. Regeringsorganer opfordres til at samarbejde med sociale medieplatforme for at regulere og forhindre spredning af misinformation. Men alle disse bestræbelser er afhængige af tilgængeligheden af ​​pålideligt indhold, hvilket ikke altid er let at finde, som vores nylige undersøgelse offentliggjort i The Journal of Health Communication afslører.

I vores undersøgelse analyserede vi 300 forskningsrelaterede stillinger vedrørende mental sundhed fra to fremtrædende australske forskningsorganisationer for mental sundhed. Udfordringen, vi stødte på, var at etablere beviserne bag disse indlæg. Chokerende nok var vores team kun enige om tilstedeværelsen af ​​evidensbaseret information i indlæggene 56 % af tiden, hvilket indikerer, at selv eksperter kæmpede for at identificere pålideligt indhold.

Denne konstatering rejser spørgsmål om sondringen mellem misinformation, desinformation og det, vi omtaler som "information af dårlig kvalitet." Information af dårlig kvalitet opstår, når niveauet af beviser, der understøtter en stilling, ikke kan skelnes, selv for dem med omfattende uddannelse på området.

Mens nogle indlæg refererede til evidensbaserede kilder såsom peer-reviewede artikler, stolede flertallet på ekspertudtalelser eller nyhedsartikler. Dette lægger byrden på brugere af sociale medier til at gøre en betydelig indsats for at verificere pålideligheden af ​​indhold, hvilket ofte er udfordrende på grund af teknisk sprogbrug og begrænset adgang til ressourcer.

Som forskere har vi udviklet evidensbaserede retningslinjer for effektivt at formidle forskning i mental sundhed på sociale medieplatforme. Disse retningslinjer understreger vigtigheden af ​​at engagere publikum og samtidig klart kommunikere kilden til informationen og dens tilsigtede målgruppe. Ved at bruge billeder, videoer og hyperlinks kan forskere øge engagementet og give tilgængelige veje til at verificere forskningsoplysninger.

Vores retningslinjer taler for følgende tilgange:

1. Angiv tydeligt informationen og dens kilde.

2. Identificer den tilsigtede målgruppe.

3. Inkorporer medieelementer, der forbedrer indlægget, hvilket giver yderligere kontekst.

4. Medtag hyperlinks for at validere forskningsoplysninger.

5. Undgå overdreven brug af hashtags.

Ved at følge disse retningslinjer kan forskere bygge bro mellem engagement og evidensbaseret information, hvilket gør dem i stand til effektivt at kommunikere forskningsresultater til et bredere publikum på sociale medieplatforme.

FAQ:

Q: Hvad er de vigtigste interessenter i bekæmpelsen af ​​misinformation på sociale medier?

A: De vigtigste interessenter er brugere af sociale medier, offentlige regulatorer og sociale medieplatforme selv.

Q: Hvad var hovedresultatet af undersøgelsen?

A: Undersøgelsen fandt ud af, at det var udfordrende at etablere beviserne bag opslag på sociale medier, selv for eksperter, hvilket indikerer en mangel på pålideligt identificerbart evidensbaseret indhold.

Q: Hvordan kan forskere kommunikere evidensbaseret indhold effektivt?

A: Forskere kan kommunikere evidensbaseret indhold effektivt ved klart at angive informationen og dens kilde, identificere den tilsigtede målgruppe, inkorporere medieelementer, herunder hyperlinks, og undgå overdreven brug af hashtags.

Q: Hvorfor er det vigtigt at adressere misinformation på sociale medier?

A: Misinformation på sociale medier kan have betydelige konsekvenser, såsom at sprede falsk information om medicinske behandlinger eller påvirke valgresultatet, hvilket gør det bydende nødvendigt at bekæmpe misinformation og fremme pålideligt indhold.