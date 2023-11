EVE Online: Vanguard Alpha Test annonceret

CCP Games har netop annonceret den længe ventede alfatest til EVE Online: Vanguard, dets kommende first-person shooter, der foregår i EVE Universet. Denne test vil give spillerne chancen for at få fingrene i spillet inden årets udgang.

Planlagt til at køre fra den 7. december til den 11. december, har denne alfatest, kaldet First Strike, til formål at indsamle vigtige data til CCP Games i at opbygge en engagerende FPS-oplevelse og understøtte den i fremtiden. Derudover vil testen have en direkte indflydelse på selve EVE-universet.

Under testen får spillerne mulighed for at udforske New Eden fra et helt nyt perspektiv, da de engagerer sig i intens jordkamp i det nyligt tilføjede Pirate Insurgency-lag. Denne funktion blev introduceret med den nylige Havoc-udvidelse og lover at bringe en frisk dynamik til gameplayet.

Deltagelse i alfa-testen er åben for alle Omega-abonnenter, hvilket betyder, at der ikke er behov for yderligere køb udover et EVE-abonnement. For dem, der ønsker at deltage i testen, vil Vanguard være let tilgængelig gennem EVE Online launcher.

For at lære mere om alfa-testen og tilmelde dig et Omega-abonnement kan spillere besøge det officielle EVE Vanguard-websted. Gå ikke glip af denne spændende mulighed for at være blandt de første til at opleve den fordybende verden af ​​EVE Online: Vanguard.

FAQ

Q: Hvad er EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard er et kommende FPS-modul i EVE-universet, der udvider gameplay-oplevelsen af ​​det populære MMO, EVE Online.

Q: Hvornår er alfatesten for EVE Online: Vanguard?

Alfa-testen, der hedder First Strike, finder sted fra den 7. december til den 11. december.

Q: Hvem kan deltage i alfatesten?

Alfa-testen er åben for alle Omega-abonnenter af EVE Online.

Q: Hvordan kan jeg deltage i alfatesten?

For at deltage i alfatesten skal spillere have et Omega-abonnement og få adgang til Vanguard gennem EVE Online launcher.

Q: Hvilken indflydelse vil alfa-testen have på EVE-universet?

Alfa-testen vil ikke kun give værdifulde data til opbygning af FPS, men også påvirke strukturen i New Eden, især i det nyligt tilføjede Pirate Insurgency-lag.