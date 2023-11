Destiny 2 Welcomes the White Wolf: A New Wave of Collaboration

Destiny 2-spillere, glæd jer! Bungie har netop annonceret et spændende samarbejde med CD Projekt Reds berømte RPG, The Witcher 3. Med et unikt twist til spillere introduceres tre nye rustningssæt, som giver dig mulighed for at legemliggøre den ikoniske Geralt of Rivia. Der er dog en hage: Disse nye skins kommer på et tidspunkt, hvor Destiny 2 oplever sit laveste punkt i årevis.

I en pressemeddelelse afslørede Bungie ankomsten af ​​dette samarbejde i spillet, der faldt sammen med Season of the Wish den 28. november. "Guardians kan forvandle sig til monsterdræbere med ny kosmetik inspireret af Geralt of Rivia," meddelte Bungie. Udover rustningspynt kan spillere også forvente en spøgelsesskal, et skib, en spurv, en emote og en finisher for at fuldende crossover-oplevelsen.

Mens de nøjagtige prisdetaljer for pansersættene endnu ikke er blevet afsløret, har tidligere samarbejder, såsom med Assassin's Creed, typisk været prissat til $20 pr. sæt. Hvis det samme gælder her, kan spillere regne med at bruge $60 på at erhverve alle tre sæt, uden selv at medregne prisen på Ghost-skallen og andre genstande. Det er bemærkelsesværdigt, at tidligere crossover-sæt ikke var tilgængelige for køb ved brug af in-game valuta, hvilket betyder, at rigtige penge er den eneste måde at få dem på.

For fans af The Witcher-franchisen er disse nye skins uden tvivl lokkende. Deres introduktion kunne dog ikke være kommet på et mere udfordrende tidspunkt for Destiny 2. Spillet har stået over for et turbulent år, der kulminerede med Bungies beslutning om at fyre 100 medarbejdere, der ikke kunne nå frem til omsætningsprognoserne med 45 procent og forsinke The Final Shape udvidelse med tre måneder. Med antallet af spillere på et rekordlavt niveau på Steam, er eksisterende frustrationer i fællesskabet kun eskaleret.

Mens vi ser frem til Season of the Wish, som lover at opklare et Destiny 2-mysterium, der går fem år tilbage, er der usikkerhed omkring spillets fremtid. Spørgsmålet om dyre rustningssæt er fortsat et ømt punkt for samfundet. For at afbøde noget af utilfredsheden tilbød Destiny 2 et af sine nye rustningssæt gratis i september sidste år. Men som Forbes-skribenten Paul Tassi understreger, vil det uden tvivl være en udfordrende opgave at overtale spillere til at investere i et andet samarbejde så hurtigt efter personaleafskedigelser, uanset de nye sæts visuelle tiltrækningskraft.

FAQ:

1. Hvor meget vil de nye Witcher-inspirerede rustningssæt koste?

De nøjagtige prisdetaljer er ikke blevet afsløret endnu, men baseret på tidligere samarbejder kan spillere forvente, at sættene bliver prissat til omkring $20 hver.

2. Kan rustningssættene erhverves ved hjælp af in-game valuta?

Nej, traditionelt har crossover-sæt kun været tilgængelige for køb med rigtige penge, ikke valuta i spillet.

3. Hvorfor har Destiny 2 stået over for udfordringer?

Destiny 2 har oplevet et tumultarisk år, inklusive fyringer, manglende omsætningsprognoser og forsinkelser i udvidelser.

4. Hvilken indsats er der gjort for at imødegå spillernes utilfredshed?

I et forsøg på at dæmpe noget af vreden tilbød Destiny 2 et af sine nye rustningssæt gratis i september.