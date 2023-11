Elon Musk anlægger sag mod mediespørgsmål over annoncørens udvandring

Efter at have oplevet en betydelig udvandring af annoncører, har milliardærentreprenøren Elon Musk for nylig anlagt en retssag mod Media Matters, en progressiv vagthundegruppe. Retssagen hævder, at Media Matters fordrejede sandsynligheden for, at annoncer blev vist ved siden af ​​ekstremistisk indhold på Musks platform, X. Ifølge Musk skabte og spredte Media Matters med vilje vildledende billeder, der fejlagtigt afbildede annoncørers indlæg ved siden af ​​nynazistisk og hvidt nationalistisk indhold. Disse manipulerede billeder blev derefter præsenteret som repræsentative for typiske brugeroplevelser på X. Målet, hævder Musk, var at drive annoncører væk fra platformen og efterfølgende lamme X Corp.

Retssagen, der blev indgivet mandag i den amerikanske distriktsdomstol for det nordlige distrikt i Texas, nævner både Media Matters og Eric Hananoki, deres senior efterforskningsreporter, som tiltalte. Musk søger en retskendelse, der tvinger Media Matters til at fjerne analysen fra deres hjemmeside. Derudover anklager retssagen Media Matters for at blande sig i X's annoncørkontrakter, skade økonomiske forhold og nedsætte X Corp.

Med sin støtte til X forsvarede administrerende direktør Linda Yaccarino det sociale medie og understregede nøjagtigheden af ​​Media Matters' analyse. Hun udtalte, at ingen autentiske X-brugere så annoncer fra store mærker som IBM, Comcast eller Oracle sammen med indholdet fremhævet i Media Matters' rapport.

I lyset af retssagen annoncerede Texas Attorney General Ken Paxton en undersøgelse af Media Matters for at afgøre, om deres undersøgelse af X's indhold kunne klassificeres som potentiel svigagtig aktivitet i henhold til Texas-lovgivningen. Paxton stemplede gruppen som en "radikal venstrefløjsorganisation" og udtrykte bekymring over deres påståede forsøg på at begrænse deltagelse på det offentlige torv.

Annoncørudvandringen fra X fandt sted, efter at Musk fremsatte kontroversielle og antisemitiske bemærkninger, der støttede påstanden om, at jødiske samfund fremmer "had mod hvide." Store mærker, herunder Disney, Paramount og Warner Bros. Discovery (CNNs moderselskab), stoppede hurtigt deres annoncering på platformen som svar.

Musk havde tidligere drillet sagsanlæg mod Media Matters og hævdet, at en "termonuklear retssag" ville være forestående. Han lovede at målrette ikke kun Media Matters, men også alle personer eller enheder involveret i, hvad han beskrev som et "svigagtigt angreb" på X Corp.

Som svar på Musks trusler udgav Media Matters en erklæring, der lovede at forsvare sig selv, og karakteriserede Musk som en bølle, der søger at tie nøjagtige rapportering. Gruppen understregede, at Musk selv anerkendte tilstedeværelsen af ​​annoncer sammen med det pro-nazistiske indhold, som Media Matters havde identificeret, og udtrykte tillid til, at de ville vinde, hvis retslige skridt blev forfulgt.

FAQ

Hvad er Media Matters? Media Matters er en progressiv vagthund-gruppe, der analyserer og overvåger medieindhold, især med hensyn til bias og misinformation. Hvad er X? X er en social medieplatform ejet af Elon Musk. Hvorfor forlod store annoncører X? Store mærker opgav reklamer på X, efter at Elon Musk kom med kontroversielle og antisemitiske udtalelser. Hvad er formålet med Musks retssag mod Media Matters? Musks retssag har til formål at holde Media Matters ansvarlige for, hvad han mener er en bevidst kampagne for at drive annoncører væk fra X og miskreditere platformen. Hvad er svaret fra Media Matters? Media Matters har lovet at forsvare sig mod, hvad de opfatter som et forsøg på at tie deres nøjagtige rapportering og analyse.