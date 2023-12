Elden Ring-fans forventer DLC-meddelelse ved The Game Awards

Elden Ring-fans venter spændt på The Game Awards og håber på en meddelelse om den længe ventede DLC. Forventningen har nået et feberniveau blandt samfundet, hvor fans tager til sociale medier for at udtrykke deres begejstring og endda manifestere udgivelsen af ​​DLC.

Elden Ring subreddit bugner af diskussioner og vilde tråde. Nogle brugere har lovet at slå spillet med ukonventionelle builds foreslået af andre brugere, mens andre har udtrykt deres begejstring med grafisk entusiasme. Den mest bemærkelsesværdige tendens er dog bøn om, at Bloodborne skal udgives på pc, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding for fans.

Selvom der ikke er nogen bekræftelse på aftenens annoncering, havde FromSoftware tidligere annonceret udviklingen af ​​DLC kaldet "Shadow of the Erdtree" tidligere på året. Selvom detaljerne stadig er sparsomme, viste et teaserbillede en spøgende scene og den gådefulde titel. Sidste måned udtalte Kadokawa, FromSoftwares moderselskab, at udviklingen forløb glat.

Selvom det er usikkert, hvornår DLC'en udkommer, nærmer toårsdagen for det originale spils lancering sig, og Elden Ring har tidligere optrådt ved The Game Awards. Med dette i tankerne forbliver fans håbefulde om, at deres længe ventede DLC endelig vil blive afsløret.

Det er en tid med forventning og solidaritet for Elden Ring-entusiaster. Efterhånden som The Game Awards nærmer sig, vil fans fortsætte med at danne deres indkaldende cirkler i håb om en spændende meddelelse, der vil stille deres sult efter nyt indhold i Elden Ring-universet.

